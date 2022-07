Kijk nou wat wij op vrijdagmiddag in onze inbox vinden. Een antwoord in het kader van de Woo op ons Wob-verzoek over appjes van Hugo de Jonge. En dan niet de appjes van Hugo de Jonge over de Sywertdeal, maar de appjes van Hugo de Jonge over het DEBAT over de appjes van Hugo de Jonge over de Sywertdeal. U weet wel, de Sywertdeal waar Hugo de Jonge niet bij betrokken was, maar wel betrokkenheid bij had. Of andersom. Nou ja. Sowieso een meta verzoek, maar zeker interessant om te lezen. De stukken bevatten namelijk appjes binnen de groep 'Team MinVRO', oftewel de topambtenaren die het dichtst bij De Jonge staan/stonden, appverkeer met één specifieke ambtenaar (over het gebruik van zijn privémail door De Jonge), én appjes van een 'derde'. U mag nul keer raden wie die 'derde' is, want het is Sywert van Lienden zelf.

Sywert "verrast"

In een appje op op 6 april om 9u26 (de ochtend voordat De Jonge zijn apps met Van Lienden aan de Kamer stuurde) schrijft Van Lienden dat hij "verrast" is over het voornemen van De Jonge "alle correspondentie" aan de Kamer te sturen. Van Lienden schrijft dat dit niet eerlijk is, omdat hij zegt zich al 10 maanden aan het verzoek van het ministerie van VWS te houden "zelf geen mededelingen te doen voortijds". Hij voegt daar aan toe dat hij ook ervaart dat de stilte "frustrerend en gevaarlijk" is. Tegen het einde van het appje schermt Van Lienden ook met een eventuele "tegenreactie" die door het openbaar maken zou worden uitgelokt, "bv rond integriteitsmeldingen binnen het CDA die gedaan zijn". Nou zijn wij wel erg benieuwd wat die meldingen zijn, en waarom het nadelig voor De Jonge zou kunnen zijn als die uitlekken.

Op 7 april om 19u45, tijdens de dinerschorsing van het Kamerdebat, appt Van Lienden dat de enige reden dat hij "die stukken later stuurde" (bedoeld wordt waarschijnlijk de presentatie van 15 pagina's over Hulptroepen die hij op 29 april 2020 aan De Jonge stuurde) is dat iemand anders (in de Woo-verstrekkings is zwartgelakt wie) met die stukken "aan het leuren" was. Van Lienden sluit ermee af dat hij er vertrouwen in heeft dat uit het Deloitte onderzoek zal blijken dat hij integer heeft gehandeld. "Vast met wat fouten, maar wel integer." Fijn om te lezen dat er tenminste nog één iemand in Nederland in de integriteit van Sywert van Lienden gelooft, namelijk Sywert van Lienden. Een reactie van De Jonge ontbreekt in de stukken, dus wij gaan ervan uit dat de berichten onbeantwoord zijn gebleven.

Hugo "klaar met gezeik"

Uit de appjes binnen 'Team MinVRO' blijkt vooral dat de irritatie van Hugo de Jonge tijdens (en na!) het debat niet gespeeld was. De Jonge meldt aan zijn team dat hij heeft besloten zelf het debat te willen doen (staatsrechtelijk vreemd, omdat hij geen minister meer is van VWS maar van VRO) omdat "het gezeik gaat toch meer tijd vragen dan ik zou willen". "Het moet. Het stopt anders niet" appt hij aan zijn ambtenaren, en even later: "ook het emailgezeik moet stoppen". De appjes zijn gestuurd op 5 april, de dag waarop De Jonge aankondigde mee te doen aan het debat.

"Next level crazy"

De irritatie blijkt ook na afloop van het debat. De Jonge noemt het dan "next level crazy" dat de Kamer hem verwijt dat ze de hele dag hebben lopen debatteren. Een ambtenaar stelt De Jonge gerust: "Al luisterend naar het debat en lopend naar ons nieuwe huis kom ik onze buurman tegen; wat een poppenkast zei hij... Dit is hoe gemiddeld Nederland hier naar kijkt" .

"Stalky McStalkface"

In de app wordt ook een (inmiddels verwijderde) tweet gedeeld over Sywert als "Stalky McStalkface" op Tinder die enthousiast is tegen iemand (Hugo de Jonge) die hem per ongeluk naar rechts heeft geswipet.

Media-analyse

Verder blijkt (voor de zoveelste keer) dat onze ambtenaren het erg druk hebben met in de gaten houden wat er allemaal in de media gebeurt, en dat De Jonge dat ook zeer belangrijk vindt. Op 8 april, de dag na het debat, vraagt hij een ambtenaar om na het weekend "een media-analyse" te maken.

Acht Uur Journaal

Ook de duiding van Ron Fresen in het Acht Uur Journaal wordt live meegekeken.

Ook gedeeld: pro-Hugo brief in de VK

Conclusie

Sywert vindt nog steeds dat Sywert gelijk heeft, en Hugo de Jonge vindt nog steeds dat Hugo de Jonge gelijk heeft. Was alles in het leven maar zo overzichtelijk.

Complete tekst apps Sywert

Zelf onderzoek doen? Alle stukken DAARRRRR.