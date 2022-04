De iCloud vormde zich als een omineus teken boven zijn hoofd, plotseling wilde niemand meer met de fotogenieke minister knuffelen en de mondkapjesdeal waarin Sywert maandenlang de enige boosdoener leek, blijkt een konijnenhol van appjes, privémails en verstrengelde partijbelangen waarin steeds weer selfies van Hugo de Jonge opduiken. De Kamer is traditiegetrouw verdeeld in twee kampen: oppositiepartijen die zich beklagen over de "nieuw bestuurscultuur" die gewoon de oude bestuurscultuur is tegenover coalitiekamerleden die hun controlerende taak als een vies mondkapje bij het vuil hebben geflikkerd en de nieuwe bestuurscultuur in gedwongen quarantaine houden door Sywert als enige dader en Pieter Omtzigt (!) als medeplichtige te framen (zie ook: GSTV na de breek).

De nieuwe vvd-minister van Zorg Conny Helder, een wilde aanwinst op ieder tuinfeest, blijkt haar eigen achternaam ook al geen eer aan te doen door de regels van het spel niet te snappen maar de wel de hele tijd sorry te zeggen voor informatie die ze niet had, kortom: het politieke landschap is in lockdown en Hugo, thans minister van Wonen, heeft de sleutel van de serverkast van VWS. Of Hugo met opgeheven hoofd door de nooduitgang kan ontsnappen, of op zijn lawaaierige bordeelsluipers door het kattenluikje moet vluchten zal van zijn eigen verhaal afhangen: zijn enige exit is hoe dan ook door de kiftshop - en na de breek kun je achter het virtuele raam van die kiftshop naar Hugo zwaaien.

UPDATE 17u30: "Oprechte excuses" aan de Kamer van Hugo over niet vertellen dat ie met Sywert appte. Sure, dude.

VUIL SPEL: Coalitie probeert mondkapjesdeal op Omtzigt te schuiven

