Het is hallucinant wat hier gebeurt. Er wordt met taal gegoocheld, op een niveau waar zelfs de meest doorgewinterde SJW'-sujetten of BLM-figuren een puntje aan kunnen zuigen. Het gaat hier over waarheid en leugen, maar aan het eind van de rit ben je de weg kwijt en is de waarheid een leugen geworden en de leugen een waarheid.

Inderdaad, het is een vondst, suggereren dat er een fundamenteel verschil is tussen 'betrokken zijn' en 'betrokkenheid hebben'. Want dat is wat-ie nu zegt, dat dat verschil er wel degelijk is, en dat hij daarom kan claimen dat hij niet gelogen heeft.

Maar aan dit rookgordijn ging een ander rookgordijn vooraf, en daar werd-ie niet of nauwelijks op aangesproken. Hij zei namelijk enige dagen vóór het debat het volgende:

"De verwarring echter die nu is ontstaan ten aanzien van mijn betrokkenheid als toenmalig minister van VWS had niettemin voorkomen kunnen worden door in aanvulling op de beantwoording van de vragen van de Kamer door de toenmalig minister voor Medische Zorg tevens melding te maken van bovengenoemde contacten over dhr. van Lienden. Ik heb daarop onvoldoende toegezien en dat betreur ik. Ook toen ik destijds vragen kreeg van journalisten, was het completer geweest als ik in aanvulling op de antwoorden melding had gemaakt van bovengenoemde contacten."

Er is dus, zo stelt hij hier, verwarring opgetreden vanwege een omissie. Hij heeft niet gelogen, zo meldt hij, nee, hij heeft vergeten om een aanvulling te geven op de antwoorden die hij gaf.

Merk op dat hij hier ook reeds subtiel het woord 'betrokkenheid' invoert. Hij weet dat hij betrokken is geweest, hij weet dat daar ook bewijzen van zijn en dat hij daar dus niet onderuit kan, dus is de strategie om die betrokkenheid dusdanig te herformuleren dat ondanks de bewijslast volgehouden kan worden dat er weliswaar sprake was van betrokkenheid, maar dat hij er niet bij betrokken was. Hoe doe je dat? Door in een eerste stap doodleuk te beweren dat de bewijzen niet aantonen dat hij glashard gelogen heeft, maar dat hij onvolledig is geweest, dat er sprake was van een omissie, dat hij vergeten heeft om aanvullende informatie te geven. Dat heeft-ie ook consequent gedaan in alle interviews tot aan het debat en ook tijdens het debat, beweren dat hij niet volledig is geweest, dat de informatie niet compleet was, en daarmee impliciet beweren dat hij nooit gelogen heeft.

Het tweede rookgordijn, dat van de betrokkenheid, kon nu worden opgetrokken. Natuurlijk was er sprake van betrokkenheid, maar dat was een andere vorm van betrokkenheid dan die welke iedereen veronderstelt, zo werd ons voorgehouden, een soort van betrokkenheid die je wellicht vergeet om te melden maar welke je nooit bewust achter zou houden, want het is een onschuldige vorm van betrokkenheid, iets vluchtigs, iets wat je eventjes, een klein momentje maar, 'hebt', maar niet iets wat aan je kleeft, wat je werkelijk 'bent'.

Het is hallucinant. Als je er andere woorden voor kiest, werkt het ook meteen niet meer.

"Ik was niet aanwezig bij de deal, maar heb wel aanwezigheid gehad."

"Ik was niet verantwoordelijk voor de deal, maar heb wel verantwoordelijkheid gehad."

Hoe verpak ik de leugen, zodat hij klinkt als waarheid. Dat is de nieuwe norm. Het hele volk voelt dat er gelogen wordt, maar kan de vinger er niet op leggen en raakt in verwarring. Het gebrek aan vertrouwen in de politiek wordt gevoed door deze verwarring, door het knagende gevoel bij de neus genomen te worden, bedonderd te worden op een subversieve, slopende wijze. Zo moet de Noord-Koreaan zich voelen, en ook de Rus.