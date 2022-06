U zou het bijna vergeten, maar het onderzoek tegen Sywert van Lienden en zijn ridders van de smoelmaskertafel suddert rustig verder en de 'om niet'-heren hebben een extra aanklacht aan hun pantalon hangen. Het hulptroepentrio werd al verdacht van oplichting en verduistering en daar komt nu witwassen bij. De Z4-rijder en zijn mondmaskermaten keerden zichzelf miljoenen euro's aan dividend uit, waarbij ze geld in handen kregen dat mogelijk voortkwam uit een misdrijf en dat kwalificeert volgens het OM als witwassen, zo meldt het NRC vandaag. Voor Sywert genoeg reden om weer op de blauwe vogel te klimmen en te claimen dat echt iedereen behalve hijzelf het helemaal verkeerd ziet, al beperken zijn opmerkingen zich tot correcties op kleine details en het in een kwaad daglicht stellen van de bronnen en blijft de ontkenning van de beschuldigingen uit. De voormalig CDA-netwerkkoning komt niet verder dan het bagatelliseren van het fenomeen witwassen. "In deze kwestie gaat het om een simpele overboeking." Die valt toch een beetje in de categorie 'het was geen ongeluk, maar een simpele samenkomst van voertuigen' of 'het was geen moord, maar een simpel overhalen van een trekker'. Gelukkig voor Sywert mag hij meer van dergelijke sterke argumenten in de rechtbank uiten, want daar zit hij vandaag (verslag) met zijn kopkapkameraden. Dan oordeelt de rechter nog niet over de oplichting, verduisteren en witwassen in de strafzaak, maar gaat het in de civiele zaak over de vraag of de inmiddels geschorste bestuurders ook moeten worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Allemaal leuk en aardig, maar waar blijft dat Deloitte-rapport over de deal?