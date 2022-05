De Sywert-deal, weet u nog? Ja natuurlijk weet u dat nog. Die deal waar minister Hugo de Jonge wel betrokkenheid bij had, maar niet bij betrokken was. Er is nog steeds een onderzoek naar die deal gaande en vandaag wordt de oplevering van dat onderzoek voor de zoveelste keer uitgesteld. Minister Helder laat aan de Kamer weten dat het eerste deelrapport "dat ziet op de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V." later zal worden opgeleverd omdat een "betrokken partij" meer tijd nodig heeft voor wederhoor. En het kabinet heeft zo wat meer tijd tussen het desastreuze debat over de Sywert-deal en een nieuw debat over de Sywert-deal. Zo blijkt die hele constructie met een forensisch accountantskantoor maar weer eens een ideale Haagse strategie om het blikje mondkapje lekker weer een paar maanden vooruit te schoppen. Misschien kan iemand de betrokken partij even knuffelen zodat ze een beetje opschiet?

Deze malloot