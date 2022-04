: Ik zal niet terug gaan naar het Fortuin van de Rothschilds en hun informatievoorsprong. Laat het pure overlevering zijn, my kingdom for a horse, maar in de landen om ons heen met nog wel een kritische pers, de vraag: who is Sjonnie de Mol Junior? Maar dan in de zin van van waar besteedt de overheid dan wel zijn miljarden aan uit? Loonsteun, die beruchte kostenpost van de werkgever.

Versus koopkrachtsteun nu het met die andere factoren een beetje kudt gaat. Vraaguitval? Honderdduizenden Noors-Afrikaanse raketgeleerden voor U! Die lamlul van een complete splinter:

Larry Niven: The Mote in God's Eye. Ergens benijd ik protestanten die gods woord dan wel weer op hun eigen manier heel letterlijk nemen. Ik wou dat ik onze lieve heer was en dan me eige in de maling kon nemen.

Maar dat is qua vicieuze cirkeltjes best wel een putje: www.youtube.com/watch?v=8M5YeZIg71U