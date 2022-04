Het onafhankelijke onderzoek van Deloitte naar de smoelmaskerdeal met Sywert was tijdens het recentelijke Hugo-debat voor de betrokken partijen een fantastisch excuus om achter te schuilen. Want ja, De Jonge gedroeg zich als een lul met vingers, maar laten we vooral het onderzoek afwachten. Het ziet ernaar uit dat ze dat excuus nog een tijdje kunnen gebruiken, want het onderzoek is, net zoals de mondkapjesdeal, een heerlijke puinhoop. In een brief aan het ministerie van VWS stelt Deloitte dat de deadline voor de onderzoeksresultaten in gevaar komt omdat het ministerie veel te lang (tot wel zes maanden (!)) deed over het aanleveren van de betrokken stukken. "Daarnaast is de wijze van aanlevering van data niet altijd efficiënt. Wij ontvangen data in verschillende niet originele bestandstypen c.q. formaten, alsmede gefilterd en/of gelakt." Fijn om te zien dat zelfs de bureaus die in opdracht van de overheid werken genieten van een rondje in de zielslopende WOB-molen. Het ministerie wijst ondertussen met het beschuldigende vingertje terug naar Deloitte, want die zou weer te laat zijn geweest met het procesvoorstel en meer bureaucratische schuilsmoesjes. Iedereen is het er over eens dat het vooral niet hun schuld is, maar ze gaan zich allemaal wel maximaal inspannen om het rapport alsnog voor het zomerreces af te krijgen. Dat klinkt meer als indekken dan toezeggen en de kans is groot dat het nog langer gaat duren voordat we officieel te horen krijgen wie er betrokken waren of betrokkenheid hadden bij deze faaldeal. Is het al tijd voor een onafhankelijk onderzoek naar dit onafhankelijke onderzoek?