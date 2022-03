Sywert van Lienden is weer een vrij man. Twee dagen na zijn arrestatie is 's lands prominentste mondkapjesmiljonair 'heengezonden', zoals dat heet. Waarheen precies, dat weten we nog niet, maar als hij naar huis gaat achten wij de kans klein dat Syw binnenkort een gezellige buurtbarbecue organiseert. Zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel zitten nog wel vast, misschien eist het OM eerst dat die ook een keer sorry zeggen tegen Twan Huys. Wordt ongetwijfeld vervolgd, of niet, nou ja, het onderzoek loopt nog.

