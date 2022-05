Blokje duurzaamheid! Allereerst: zonnepanelen. Die zijn stiekem wel okee. Toegegeven, ze zijn foeilelijk (zie foto boven), maar het levert je als bewoner daadwerkelijk wat op en het is stuk minder levensontwrichtend dan die vieze vogelverwoestende stinkwindmolens die door opgeschoten duurzaamheidsakela's bij het volk door de strot worden gedrukt zonder inachtneming van de wensen van dat volk, meestal zelfs juist helemaal tegen de wensen van de bevolking in. We kijken naar JOU, Marieke van Doorninck van Amsterdam. 'Jamaar bij windmolens kun je lid worden van een windcoöperatie' ja SUPERLEUK als je € 7 moet dokken voor een brood en een halfje melk en je iedere euro moet omdraaien om rond te komen. Enfin, zonnepanelen dus, er zijn waanzinnig veel lappen loos dak in Nederland (parkeergarages, overheidsgebouwen, enz.) die ze gewoon lekker vol moeten pleuren met die dingen, als het maar niet van die biodiversiteitsontwrichtende drijvende zonneparken of landschapshatende weilandparken zijn, en huiseigenaren kunnen lekker de rekening drukken. Maarrrrrr wat blijkt nu? "Zonnepanelen vallen massaal uit bij te veel opbrengst." Want: "Er is dan zó veel zonnestroom in de wijk dat de netspanning te hoog oploopt en het veiligheidssysteem de zonnepanelen uitschakelt. (...) Zonnepaneeleigenaren balen want de storingen treden op als de zon uitbundig schijnt en de opbrengst van de panelen hoog is." Nou lekker dan!

Wat nou écht een goed idee zou zijn: binnenkort allemaal verplicht overstappen op een elektrische warmtepomp. Houd het bier van klimaclown Rob Jetten vast want bij vervanging van je cv-ketel moet je vanaf 2026 overstappen op een 'duurzamer alternatief'. Volgens Jetten (D66), bekend van zijn vliegreisjes naar onder meer Sri Lanka, Iran, Mallorca, Oekraïne, Oman, Zweden, Alicante, Denemarken, Italië, Bordeaux, Schotland, Macedonië, Kosovo, Ethiopië, Sicilië, Hongarije, enz. en tevens partijgenoot van Daan Bonenkamp (D66) eveneens bekend van zijn vliegreisjes naar smeltende gletsjers, is het vervangen van een cv-ketel voor een warmtepomp 'ook nog goed voor de energierekening en het klimaat'. Mooie woorden om te verbloemen dat er sprake is van: DWANG. Met behulp van een eendenbek bij u in de strot gegoten. Een prachtige, goedkope, weinig geluid makende warmtepomp. Gefeliciteerd alvast!

WIJ! ZIJN! NEDERLAND!

Ook een optie