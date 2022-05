Vandaag in onze onregelmatige reisrubriek Is het een vogel, is het een vliegtuig, nee het is een D66'er zonder vliegschaamte: Daan Bonenkamp, hoofd voorlichting van D66 in Den Haag. Eerder schreef hij speeches voor Pechtold, tegenwoordig is hij de klaplaaf van Kaag die bedenkt dat Jan Paternotte moet zeggen dat hij "buikpijn" heeft als er weer een integriteitskwestie uit de groene partijbroek hangt. Intern is hij bekend als een van de "Pechtold-boys". Iemand stuurde ons wat vakantiekiekjes van de IG van Daan, waardoor dat ene topic over het vlieggedrag van Rob Jetten bij dezen is opgewaardeerd tot een heuse reisrubriek met voornoemde werktitel. Want iedereen mag van ons vliegen zo veel ie wil, maar D66'ers toch echt iets minder vaak. We zien roadtrips, skitrips, feesttrips, Scandinavische koffie, Franse romantiek (middenin coronatijd natuurlijk) en Italiaanse wijn met mevrouw Bonenkamp (D66 & Shell), maar vooral het bijschrift onder de kiek van Daan op een Canadese gletsjer is een onvervalste "en nu is het een topic" winnaarrr in de categorie Doe Wat Wij Zeggen, Niet Wat Wij Doen: Op de gletsjer, wat een topervaring! Nu het nog kan. Rond het jaar 2100 is ie verdwenen. #IcefieldsParkway #AthabascaGlacier #roadtrip #Canada 🇨🇦😎