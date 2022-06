Dag 1A (het is begonnen!), dag 1B (aanval op vliegveld Hostomel), dag 1C, dag 1D, dag 2A, dag 2B (Russian warship, go fuck yourself), dag 3, dag 4, dag 5, dag 6 ('beroemde' explosie Kharkiv, Russisch megakonvooi nadert Kiev), dag 7, dag 8, dag 9 (brand in grootste kerncentrale Europa), dag 10, dag 11, dag 12, dag 13, dag 14, dag 15 (Rusland gaat thermobarisch), dag 16 (dramakonvooi in stukken gebroken), dag 17, dag 18 (explosies in Lviv), dag 19, dag 20, dag 21, dag 22, dag 23, dag 24, dag 25, dag 26, dag 27, dag 28, dag 29, dag 30, dag 31, dag 32, dag 33, dag 34, dag 35, dag 36, dag 37 (Oekraïense helikopters vallen aan in Rusland), dag 38, dag 39 (verschrikkingen Bucha), dag 40 (Rusland schrapt Kiev als doel), dag 41, dag 42, dag 43 (Russen weg uit Kiev), dag 44, dag 45, dag 46, dag 47, dag 48, dag 49, dag 50 (Moskva aangevallen & gezonken), dag 51, dag 52, dag 53, dag 54, dag 55 (begin van de operatie in de Donbas), dag 56, dag 57, dag 58, dag 59, dag 60, dag 61, dag 62, dag 63, dag 64, dag 65, dag 66, dag 67, dag 68 (gedoe rond Gerasimov), dag 69, dag 70, dag 71, dag 72, dag 73, dag 74, dag 75 (Dag van de Overwinning in Rusland), dag 76, dag 77, dag 78, dag 79 (beelden van Nederlandse YPR's in actie), dag 80 (rivieroversteek-drama), dag 81, dag 82, dag 83 (evacuatie Azovstal), dag 84, dag 85, dag 86, dag 87, dag 88 (snipperdag 1), dag 89 (Slag om Severodonetsk), dag 90, dag 91, dag 92, dag 93, dag 94, dag 95 (snipperdag 2), dag 96, dag 97 (olieboycot EU), dag 98 (Amerika stuurt HIMARS), dag 99 en nu dag 100.

HONDERD DAGEN de wekker, honderd dagen 'ik gooi alvast', honderd dagen hitlijsten, honderd dagen hel, honderd dagen Facebook, honderd dagen Telegram, honderd dagen TikTok Troepen, honderd dagen Tsjetsjenen, honderd dagen Reddit, honderd dagen deze lijst, honderd dagen Poetin, honderd dagen deze lijst, honderd dagen Zelensky, honderd dagen lachen om nos_osint, honderd dagen hengelen naar wapens, honderd dagen Hans de Vreij, honderd dagen geen weekend, honderd dagen twee snipperdagen, honderd dagen Kim een atoombom op Moskou laten smijten (dixit: Geert Jan Hahahn), honderd dagen massagraven, honderd dagen Marioepol, honderd dagen mailtjes, honderd dagen Putinverstehers!!!!, honderd dagen nazi-vriendjes!!!!, honderd dagen Spartacus, honderd dagen dood, ellende, verderf, verdriet, gezeik, gedoe, geleuter in Brussel en Straatsburg en honderd dagen geen zicht op een oplossing. Wat er vannacht is gebeurd? Precies hetzelfde als gisteren, en eergisteren en de dag vóór eergisteren. Er gaat een roze kernbom op het eeuwigdurende liveblog. Was mooi, lui!