Op de kop af twee jaar (openingstopic hier) duurt die uitzichtloze, modderige, bloedige stinkhel in Oekraïne nu. Twee jaar waarin we aanvankelijk keiharde en rauwe liveblogs opstapelden (recaps na de klik), maar waarin de uitzichtloosheid, de ellende, de platgesmeten steden, de afgeknakte bomen in dat grauwe niemandsland en het oeverloze bloedvergieten ons al gauw de keel uit kwam. Ook nu nog: hangende lijken, brandende lijken. Er was helemaal geen licht aan het einde van de tunnel en er komt voorlopig ook geen licht. Of wel, zoals een wijs man ooit zei: "Er is vaak wél licht aan het einde van de tunnel, maar meestal is het de tegemoetkomende trein." De Russen lijken op dit moment de Slag van de Vleesmolen te gaan winnen, met de inzet van meer materieel, meer munitie, luchtsuperioriteit en het belangrijkste: een totale schijt aan mensenlevens.

Af en toe slaat Oekraïne een slag, zoals bij het zinken van de Moskva, het wegbowlen van een hele club Russen in een keer of zoals nu: het uit de lucht halen van een Beriev A-50. Dit $ 300 miljoen kostende radarvliegtuig, Rutte-naam 'Mainstay' en de Russische variant van AWACS, ging gisterenavond naar de grond boven Russisch grondgebied in de regio Krasnodar. De Oekraïners kraaiden victorie over deze 'gezamenlijke operatie van geheime dienst en luchtmacht', volgens Russische bloggers is het ding echter door friendly fire neergehaald. Rusland heeft nu nog maar één A-50 over (op papier meer, maar die staan buiten gebruik weg te roesten). Het belang van de A-50 is mooi terug te lezen in deze draad: niet zozeer de prijs, maar wel het verlies van de hoog opgeleide en getrainde bemanning (van 15, zo zitten de Igors erbij) en het feit dat zo'n vliegtuig simpelweg niet meer gemaakt wordt.

Welnu, een gevoelige klap dus, het uitschakelen van de ogen en oren in de lucht, maar is het ook een GAMECHANGER? Nee hoor, en dat was het neerhalen van de vorige A-50 (in januari ging er ook al een) ook niet. Want over een jaar zitten we hier, ontelbare lijken verder, gewoon weer.