GeenStijl, bestaat dat eigenlijk nog? Ja hoor, dat bestaat ook nog. Ook dit jaar weer veel veel veel en meer meer meer pageviews, comments, gedoe en allround gezelligheid. Eerst wat constateringen. U was vorig jaar al klaar met het geleuter over corona (0 topics in de Top 25), u was afgelopen jaar nog steeds klaar met corona. Weg van weggeweest een HORROR(vul iets met het weer in) DES DOODS want ook het klimaatweer kon u een jaartje roesten. Wel veel Oekraïne-topics hoog in de lijst der lijsten, die we voor het gemak even hebben samengevoegd op de hoogste plek: nummertje 6. Ongelooflijk maar waar stond een Mallorca-topic van vorig jaar dit jaar OPNIEUW in de Top 25, samengevoegd met de rechtszaak van dit jaar, opdat we niet vergeten. Eervolle vermeldingen voor topics die net geen plekje aan tafel kregen: Badr tegen Alistair, Rick van Stippent crasht Lambo, etterend gedoe over Johnny de Mol en Ali B., Barbara Baarsma en de ongezelligheden van die fakkelwappie van Sigrid Kaag, die hard toe is aan professionele hulp (die fakkelwappie). Allemaal weer bedankt voor de bezoekjes, de onvoorwaardelijke steun, de discussies, de mailtjes, de linktips, de complimenten en de verwensingen. Wij ook van jullie & tot volgend jaar!

25. Thuiswerken zonder beha. Zo moet het

Mag nog net mee in het taartbeslag van de Top 25 en meteen wordt een van de heetste vragen van 2022 gesteld: hoe combineer je thuiswerken en het dragen van een bh? Tot onze ontsteltenis heeft mevr. Ventura haar filmpjes verwijderd maar gelukkig hebben we de screenshots nog. Gelukkig hoeven we in 2023 nóg minder thuis te werken dan in 2022. Hoera!

24. TOT ZEVEN JAAR CEL KOPSCHOPPERS MALLORCA

Zeven jaar celstraf voor Sanil Boughlalah, de hoofddader van de ongekende explosie geweld op Mallorca die aan de arme Carlo Heuvelman het leven heeft gekost. De andere hoofdverdachten, Mees Telkamp en Hein Busschers, kregen 30 maanden cel. Het verhaal krijgt in 2023 nog een staart want het OM gaat in hoger beroep. Mede door de aandacht voor de zaak ook weer hoog in de hitlijsten, maar voor het gemak even samengevoegd met de uitspraak, het Wie Is Wie-topic uit juli 2021.

23. Bevestigd: Chernobyl zit zonder stroom. Oekraïne: "reactor heeft 48 uur voordat stralinglek begint"

Naast de liveblogs die ongelooflijk veel verkeer trokken (daarover straks meer) was u ook weer bovenmatig geïnteresseerd in de doomsday-duiding van onze doomsday-duider Spartacus. Maar u kent het spreekwoord uit Pripyat: de nucleaire bom wordt minder heet gegeten dan hij wordt opgediend. Het bleek eens te meer waar!

22. Waar vliegt klimaatminister Rob nu weer naartoe?

In 2019 ook al heel grappig, de honderden vliegreisjes van Rob Jetten, die eerst even het complete Risk-bord uitspeelde alvorens De Gewone Man te vertellen dat-ie nu écht minder moeten vliegen want anders gaat alles en iedereen eraan. En nu is iedere vliegbeweging van Rob EasyJetten GROOT NIEUWS en dat heeft hij toch vooral lekker: zelf veroorzaakt.

21. BREEK. Nick gestopt met Simon

We kennen de commentaren wel, hoor. Rot op naar Boulevard. Rot op naar de Glamorama. Rot op naar Yvonne. Maar we doen gewoon waar we zelf zin in hebben en soms hebben we gewoon lekker zin in gedoe over Volendammers van wie de ene misschien is vreemd gegaan, misschien ook wel niet, en de andere vindt de ene stom, maar misschien ook wel niet, en dat hoor je dan in de kroegen van Volendam waar ze misschien wel of misschien niet heel veel coke snuiven en dan gaan ze uit elkaar en dan zitten ze heel ongemakkelijk bij Jinek langs elkaar heen te kijken en dan zit half Nederland weer op GeenStijl voor de allergeilste gossip. De breuk van het jaar, die van Nick 'Simon' Schilder en Simon 'Garfunkel' Keizer... op 21!

20. 'Nederlandse rapper gearresteerd voor verkrachting op Mallorca'

Een ouderwetse Whodunit en dat vinden jullie (lezers & reaguurders) altijd heel erg leuk. Speculeren. Dingen roepen. Participeren. Meedoen. De panelen-Cluedo ten spijt weten we het eigenlijk nog steeds niet. Volgens het management van Mula B gaat het niet over Mula B, misschien gaat het over Yssi SB, misschien gaat het ook niet over Yssi SB en zo komen alle personen die in de toekomst NIET in aanmerking komen voor de Nobelprijs voor de Literatuur (=racisme) weer voorbij.

19. FOTOSERIE. Mensen vallen te pletter na sprong van de Eiffeltoren

Ja, u dacht natuurlijk: verdikkie er springen mensen van de Eiffeltoren daar gaan we eens lekker op klikken. Want dat is wat mensen doen: op de andere rijbaan langzamer rijden om toch maar een glimp van de brokstukken te kunnen opvangen. Van de politie krijgt u een boete, van ons krijgt u een schouderklopje. Een dikke 19 voor de nieuwsgierigheid!

18. Teken nu voor een ONVERDEELD OPEN Nederland

Heel heet hangijzer in de panelen van een website waarvan veel bezoekers gesteld zijn op privacy, zelfbeschikking en integriteit en meteen ook het enige coronatopic in de Top 25: de petitie tegen al die onzinnige G-plannen. Maar ja, corona. Wat is dat ook alweer?

17. Betrapt! Cocaïneservice Tweede Kamer draait op volle toeren

Het is natuurlijk een publiek geheim dat ze in de Tweede Kamer vrij lekker gaan op het in Colombia gebrouwen neusbier, maar toen een chauffeur van Ernst Snuivers iets in zijn hand gedrukt kreeg wilde heel Nederland wel heel graag weten wat dat precies was. En dus moesten we Tom Staal naar Mark Rutte sturen voor de broodnodige kamervragen.

Tom Staal zocht het uit

16. Sexy racepresentator Rob Kamphues in een slip

2022 was natuurlijk het jaar van Max Verstappen, maar waar de raceheld in deze Lijst der Lijsten met een lekke band in de pitbox staat heeft Rob Kamphues zich gekwalificeerd op P16. En niet omdat-ie zo'n goede presentator is, wel omdat-ie zo'n dikke pik heeft, en filmpjes daarvan op het internet slingert. Ieder zijn meug natuurlijk, maar geef ons maar Amber Brantsen.

15. Kijk hier The #BOOS of Holland terug, over The Voice of Holland: Ali B. is een aanrander, Marco zat aan 13-jarigen en Jeroen Rietbergen is een ongeneeslijke seriedickpiccer

Credit where credit's due: de oorkonde voor plek 15 van deze lijst gaat met een strik op de post naar Tim Hofman, die met zijn programma BOOS de misstanden bij The Voice of Holland aan de kaak stelde. Hoofdverdachten Ali B., Marco B. en Jeroen R. zitten nog altijd in de wachtkamer / beklaagdenbank.

14. Rob Jetten: "Bak maar brood op 120 graden"

U hoort 'm wel praten. Er komen ook wel woorden uit. En zinnen. Echt, er komen zinnen uit. Maar vaak is het toch een partij gebakken POEP. Bak maar een brood op 120 graden ofzo. Ja pik, dat kan dus niet. Bakkers klaar... bakken maar!

13. Correcties & Aanvullingen: Boobies blijken 90's

TIETEN



12. Escalatie: Poetin zet atoomwapens op scherp - Oekraïne en Rusland gaan onderhandelen

Met plekje 12 als hoogste positie weer wat Oekraïne-duiding die met kruisraketten de Top 25 heeft aangevallen. Poetin zet atoomwapens op scherp, maar ook Poetin heeft z'n Tsjetsjeense mafketels nodig, Russische gunships gebruiken ongeleide raketten en tot slot 'Foto's. Poetin gaat vallen'. Het laatste topic over de manier waarop die panische gek met z'n hoge piefen om tafel zit. Maar gevallen is hij nog steeds niet.

11. Huub Stapel NATIONALE HELD na heerlijke rant tegen energiebobo Cora van Nieuwenhuizen

Net niet in de Top 10, wel legendarisch, want 2022 was ook het jaar van energie + de energieprijzen. Gelukkig konden we onze harten nog verwarmen aan Huub Stapel die LIVE LIVE LIVE op de staatsomroep faal-vvd'er Cora van Ni€uw€nhuiz€n keihard op haar nummer zette wegens haar corrupte transfer van de politiek naar de energielobbysector. Ooooo vvd, wat was je ook in 2022 weer ouderwets kudt.

10. Westerpark GESLOOPT voor Woke PornoFestival

Altijd lekker: OPHEF! In casu OPHEF omdat het Amsterdamse Westerpark zes weken overhoop lag voor een 18+-festival van 2 dagen. Ach ja, het is een leuk festival, misschien was Mosterd er ook wel.

9. The Voice-regisseur Martijn N. is een zak hooi

Van die hele Voice-kliek is deze regisseur Martijn Nieman(d) misschien wel de allergaarste gast. Damagecontrolde zijn sociale media-inboedel van het internet en stond met een of ander zeikinterview in de krant dat hij weleens 'te amicaal' was - terwijl VIJFTIEN vrouwen melding hadden gemaakt van 'handtastelijkheden en ongewenst gedrag'. Dan ben je dus: een zak hooi.

8. Lil Kleine plet hoofd Jaimie Vaes tussen autodeur tijdens ruzie

Ook weer goed voor een topklassering in 2022: de wandelende wegwerpaansteker Lul Kleine, die het hoofd van zijn vriendin tussen een autodeur klemde en de boel vakkundig probeerde te slopen dan wel te corrigeren. Met je poten aan vrouwen zitten is niet leuk (zie 7, zie 9, zie 15, zie 20) maar deze kleingelulde rapper heeft wel écht de gunfactor van een pak rosbief van twee weken terug.

7. Stripper Vandaag Inside krijgt pets op de billen, DADER studio uitgezet

Een brisantje van TV Derksen door een of andere ingehuurde stripper een lolletje te laten maken over die lijmlul bij Beau en die gele hesjes bij Jinek, tot een roofdier 'vrouw' verwarde met 'prooi'. Maar ja, wist hij veel dat je vrouwen niet zomaar op de billen mag petsen. Veel verkeer afkomstig van onze enige echte Facebookpagina - u mag hierrrr op 'vind ik leuk' beuken voor meer meer meer GeenStijl!

The Eye of the Tiger

6. LIVEBLOG - De slag om Kiev

Explosies in Kiev, explosie aan bezoek op GeenStijl. We zaten 100 dagen lang vrijwel onafgebroken achter de knoppen voor een LIVEBLOG over de Russische inval in Oekraïne - en toen was het mooi geweest wegens meer ellende en minder zicht op een oplossing. Veel views, vooral in het begin, toen de paniek en de chaos overheerste en het er nog op leek dat de Russen in een mum van tijd op het Maidan in Kiev zouden staan. Vrijwel alle liveblogs van de eerste dagen van de oorlog staan in de Top 25 (liveblog I, liveblog II, liveblog III, liveblog IV en een dag later de weigering van Zelensky om te vertrekken), voor de hemelse vrede hier even samengevoegd.

5. Man opgepakt in vermissingszaak Gino (9)

Niet leuk, ook hard nieuws, rauwe realiteit en de keiharde werkelijkheid: de zaak van de negenjarige Gino, die verdween uit een speeltuin in Kerkrade. Dader: Donny Marwa.

4. Horeca neemt wraak op burger. Biertje 5 euro

Eerst kwamen ze voor de Joden maar we zeiden niets. Toen kwamen ze voor de communisten maar we zeiden niets. Toen kwamen ze voor de vakbondslieden maar we zeiden niets. EN TOEN KWAMEN ZE VOOR ONS BIER

3. PIEF PAF VIDEO. Dode bij schietpartij Groningen

Krankzinnige beelden uit Groningen, alwaar een 50-jarige man uit Leeuwarden overhoop werd geschoten door een 24-jarige man uit Groningen. De Groninger werd kennelijk achterna gezeten door een groep en toen hoorden we... krakaka.

2. 'Verdachte van betrokkenheid bij dood Esmee (14) is turnleraar Olivier van de Geijn'

De persoon die verantwoordelijk is voor de dood van de veertienjarige Esmee bleek Olivier van de Geijn, een 32-jarige gymtrainer van Gymsport Leiden en fitnesscoach. U had GeenStijl weer nodig om te zien bij wie uw kinderen precies uit de buurt moeten blijven. Onlangs werd turnpedo Olivier veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag, het wegmaken van het lichaam, ontucht en het bezit van kinderporno.

DE WINNAAR

1. Gijzeling Leidseplein - politie massaal aanwezig

Daar stond je dan vanavond. Het was wel spannend (oeh) maar toch ook fijn (jeee). Maar zoals bij elke wedstrijd... Kan er maar één de winnaar zijn! We laten ons niet kennen (nee), we gaan gewoon maar door (behalve Abdel Rahman Akkad want die is dood). Dus wie niet tegen z'n verlies kan... die... is... maar... zielig... HOOOORRRRR

Best gelezen topic in 2022 - hoe kon het ook anders - het liveblog met de laatste info en beelden van de gijzeling op Leidseplein op 22 februari. Applaus voor jullie zelf! Ook GeenStijl steunen? Dat kan hier!