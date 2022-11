Bijstand in Amsterdam: Als u binnen 8 weken vrijkomt, wordt uw uitkering weer voortgezet. Over de periode dat u in detentie heeft gezeten krijgt u geen uitkering.

Als u langer dan 8 weken in detentie zit, dan beëindigt de gemeente uw uitkering. U krijgt daarover een brief. In deze brief staat de reden van beëindiging en of u nog geld terugkrijgt of geld moet terugbetalen.

WW: De WW-uitkering stopt op het moment dat u gedetineerd wordt en bijvoorbeeld in de gevangenis, in een huis van bewaring of in een tbs-kliniek zit.