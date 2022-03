A Ukrainian counter-offensive in the south brings some relief to Mykolaiv, no longer on the frontline. Our latest.

Harald Doornbos@HaraldDoornbos

Belangrijke ontwikkeling dit: Als Russen in het zuiden niet voorbij Mykolaiv komen en Oekraïense troepen zelfs terrein winnen, wordt 't lastig om Odessa aan te vallen of af te sluiten. En zonder Odessa en controle Zwarte Zee-kust is Russische militaire operatie een serieuze fail.