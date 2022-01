Ik kom bijna nooit meer in horeca gelegenheden terwijl het altijd één van mijn grootste liefhebberijen was.

Maar voor mij is de lol eraf. Al vóór Corona.

Geen gezelligheid, geen goede muziek, geen humor en geen eerlijke gastvrijheid meer.

Het verschil zit em in "sociaal doen" vs "sociaal" zijn. En de meesten doen sociaal maar zijn het niet. Lopen te asen op je laatste euro maar je krijgt er weinig voor terug.

De gastvrijheid van de horeca, het bestaansrecht staat, sinds de invoering van het CTB, onder druk. Maar gezien de bereidwilligheid om dit instrument te ondersteunen, zal óók het laatste spoortje van bestaansrecht verloren gaan.

De horeca is afgevlakt tot een normale bedrijfsvoering waarbij vriendelijkheid een kernwaarde is geworden zoals dat ook in een supermarkt een kernwaarde is.

Nee, ik heb niets meer met de horeca. Heb er óók geen medelijden mee want ik heb andere tijden gekend. Maar voor diegenen die wel graag gebruikmaken van deze bedrijfstak wens ik veel plezier. En ik hoop dat het enigszins betaalbaar blijft. Dat meen ik.