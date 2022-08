Nick (de linker, red.) van Nick & Simon (de rechter, of de linker, red.) en Simon van Nick & Simon gaan na 18 jaar uit elkaar. Tenminste, dat schrijft de Privé en het ANP alarmt "Nick en Simon bevestigen soloplannen na geruchten over breuk (bron: management)". Slecht nieuws voor de programmering van de TROS op de NPO, want die moeten opeens nog 943 uur gaan vullen met een ander duo dat ondanks alle succes zo gewoon is gebleven. Ons favoriete nummer van Nick & Simon is De Soldaat, al vinden we Rosanne ook nog steeds gewoon een uitstekend lied, net als Pak maar m'n hand en Kijk Omhoog. Maar wat is eigenlijk uw favoriete nummer wat u nu nooit meer kunt luisteren zonder IN TRANEN UIT TE BARSTEN?

WTF, wacht ff tot 29 augustus

We'll always have Volendam