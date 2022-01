Kijk dan toch eens, wat een prachtig toeval. Helemaal links televisieregisseur Martijn Nieman, die wel érg veel gelijkenissen vertoont met Martijn N., de Voice-regisseur over wie VIJFTIEN vrouwen melding hebben gemaakt van handtastelijkheden en ongewenst gedrag, en in het midden Sander Vahle. De ex van Linda de Mol voordat Jeroen Rietbergen de ex van Linda de Mol werd: incestueus kliekje, iemand?

Martijn N. heeft in de aanloop naar BOOS zijn sociale inboedel van het internet gedamagecontrolled, DIE Martijn N., die staat toch met klapper van een JANKINTERVIEW in het AD. Ja hij is te amicaal maar wat is nou eigenlijk het probleem. Jongens jongens wat is die gozer een wandelende zak poep met een omhulsel. Eigenlijk is het toch allemaal vooral de schuld van de vrouwen, hun mensenkennis en hun beoordelingsvermogen. Want: een jongetje of meisje pak je toch gewoon vast voor een beauty shot? "Het grappige is dat twaalf jaar geleden niemand dit raar vond." En: "Ik heb al twintig jaar een mooie vrouw." En: "Nu bekijken we alles met het vergrootglas van 2022 en is alles zo krampachtig." Over de opmerkingen: "Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad." Over de knuffels: "Ik kan er boos om worden als mensen daar van alles achter zoeken." En: "Dit is zo'n teleurstelling."

Duidelijk toch? De hele wereld ziet het verkeerd. Martijn is geen spookrijder, hij is gewoon ouderwets. ALLE anderen zitten met hun benepen tijdsgeest (namelijk die van 2022) op de verkeerde kant van de snelweg. Martijn is geen roofdier, Martijn is gewoon amicaal. En het mooie is: hij meent het vermoedelijk ook nog. Hij denkt het echt. Deze gozer heeft zo lang rondgehangen op de bavianenrots, dat hij het allemaal niet meer ziet. Vijftien meldingen, een aangifte, nog meer vrouwen die overwegen aangifte te doen en deze goedpraatsessie uit de hel: dan ben je niet amicaal, dan ben je gewoon een lul.