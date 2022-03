Afbeelding bovenstaand: Poetin houdt op 28 februari spoedoverleg met leiders Russische economische sector.

Een veroveringsoorlog die totaal niet gesteund wordt door de Russische bevolking. Uitgevoerd wordt door een deels dienstplichtig leger van pantserinfanteristen van maximaal 22 jaar oud in voertuigen uit de jaren 60 die werkelijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn, en soms zelfs dacht dat het een trainingsmissie was. Door Tsjetsjeense strijders die écht alleen maar met catastrofale verliezen richting Kiev optrekken omdat hun stam onderworpen is door een Russisch leger dat nu aan het verliezen is (en dat gaat implicaties hebben voor Tsjetsjeense loyaliteit aan Poetin). Door Russische paratroopers die doodleuk aanzien hoe hun collega's na een initiële inname van een Oekraïens vliegveld (door CNN gefilmd hier en hier) bij een tegenaanval compleet van de kaart geveegd worden en een dag later mogen aanschouwen hoe twee (!) IL-76-transportvliegtuigen afgeladen met 200 van hun directe collega's uit de lucht geschoten worden. En sinds vandaag dus bijgestaan door naar verluidt 33 pantsergroepen uit de Wit-Russische satellietstaat waarvan de grondeenheden in alles lijken op de Russische, behalve dat ze in nóg slechtere toestand verkeren en echt nagenoeg volledig uit dienstplichtigen bestaan.



De enige Russische troef lijkt dat het pas een klein deel van de aanwezige troepen heeft ingezet, en dat Russische konvooi van naar verluidt 70 kilometer lang dat Kiev nadert. Maar als de staat en moraal van dat konvooi waar ook gewoon Javelins op kunnen even goed is als hun voorgangers, dan gaan ook zij zich stukbijten op een stad van 2,8 miljoen bewapende inwoners.

Maar even hè. Als bovenop al het bovengenoemde Poetin zijn allerbelangrijkste schakels in zijn eigen chain of command publiekelijk bejegent als op de boven- en onderstaande foto's. Tekent zich dan langzaam het beeld van een geïsoleerde tiran af die zijn belangrijkste steunpilaren van zijn bewind met de dag meer van zichzelf vervreemdt? Ja. En nee, het heeft niet heel veel met covid te maken, want daags nadat hij Macron en Scholz aan die lange tafel zette, zat hij wel gewoon weer heel dicht naast Bolsonaro. En vergeet ook niet hoe hij z'n spy chief publiekelijk vernederde al voordat de oorlog begon, ook dat zet kwaad bloed.

Poetin lijkt inmiddels nog maar twee keuzen te hebben: terminaal gezichtsverlies en het uiteenvallen van z'n rijk omdat alle onderworpen staten, staatjes en volkjes nu inzien dat het Russische leger te zwak is om hen onder de duim te houden. Of de nietsontziende vlucht naar voren en sterven in het harnas. Beiden keuzen leiden tot Poetins val.

Veel beelden van onhoudbare Russische onkunde en moraal na de breek.

Putin met MinDef Shoigu, stafchef Gerasimov toen hij nukes op scherp liet zetten

Contrast: Zelensky en z'n MinDef op 27 februari

Dougie denkt het ook

Je reinste paniekvoetbal. Dit was nooit eerder een eis

Cringe maar had terecht geweest ná aanhoren van die onzin-speech

Beelden van de staat en moraal van het Russische leger