Mijn vrouw zegt wel eens: jij lijkt net een Rus: je krijg wat je ziet en ziet wat je krijgt, niks is nep alles is ongefilterd. Tja... o.k.

Het enige wat ik weet is dat ik Oosteuropese componisten heerlijk vind, Prokofiev, Penderecki, Ligetti, Shostakovic, Schnittke. Uiteraard ben ik daar geweest en heb ervaringen met deze gewone mensen. Attentie, hier komt het verbijsterende nieuws: ze zijn net zo schitterend als Nederlanders. Kuuuuudt....

Nou.... da's schrikken. Maar nog erger: Chinezen en USA'ers en mensen uit allerlei andere werelddelen zijn net hetzelfde! Wat een verschrikking. En onze "leiders" zorgen ervoor dat we verschillen als iets negatiefs zien. Voor eigen gewin. Hoe dom, shift, HOE DOM ben je dan. Maar goed. Laat maar gaan, tijd voor een goede atoombom van de angst in het nihilisme van het bestaan en een goede fles rode wijn. Een borrel doet dan veel goeds (goeds? wat is dat nu weer voor moreel complex gedachten goed?).

Ben een beetje vroeg en bezopen na mijn Celineske-Camusiaanse ervaringen van afgelopen week, maar hier mijn favoriete vioolconcert van Shostakovich, Russisch, ja. Ooit hoorde en zag ik Julia Fisher tijdens een Koningin Elizabeth Concours in België dit spelen. De knop ging om en ik startte weer met.....'leven'.... begin 2000. Deel 3: passcaglia... van Maxim Vengerov:

www.youtube.com/watch?v=FHEGl8gYZXw

(sorry, niet vrolijk... maar o zo mooi)

(vrolijk? Lil kim misschien?).