Door werk gerelateerd ongeluk en een onverzekerde baas, ben ik tussen wal en schip gekomen en heb ik het sinds 2002 niet breed,, ik zou wel willen, maar ik kan niet meer werken. Mijn lijf is op … ik schrijf dit voor wat perspectief in deze discussie …. Om eerlijk te zijn kom ik inmiddels iedere maand wat geld te kort en al deze ‘bespaartips’ van Cora, deze dingen doe ik zodoende al jaren, zo ben ik al 3 jaar terug al overgegaan op minder gasverwarming om electrisch bij te verwarmen, (toen ging het gas naar 60 cent, vorig jaar 80 nu is die 1,67 en hoe het er naar uitziet in de winter wordt deze 3,33, dus reken maar uit hoe vaak die over de kop gaat in drie jaar, nog net niet beter dan bitcoin) maar de aankoop van dat kacheltje, ik heb dat er uit gehaald … en met de teruggave vorig jaar geïnvesteerd in nog twee van die krengen) afgelopen eindafschrift kreeg ik nog steeds wat terug, maar dat was voor de laatste verhoging in juli …. nu hoor ik de aankoop van kacheltjes als plannetje voor een oplossing om toch warm te zitten de komende winter … maar wat gaat er met het stroom net gebeuren als al die mensen allemaal tegelijk zo een ding aanzetten? Ik voorzie een grote plof want dat kan het net niet aan! Maar als we eerlijk zijn is wat er momenteel gaande is niet fair en ik voorzie helaas een bittere armoede voor velen. Al hoor ik ook stemmen van mensen die in bewindvoering zitten (vies woord als je het mij vraagt) en die hebben zoiets van dat kan zo niet en de staat moet dit en dat … veel mensen geloven niet dat de staat er niet voor hun is, omdat ze zo gepamperde zijn. En ik, ik laat me niet gek maken, ik leefde voorheen al in de winter met de cv op18/max 20 graden en dan event wat bij verwarmen, minimaal douchen, maar een verdubbeling van mijn huidige energierekening kan ik niet bekostigen, dus ik heb een beetje uit de losse pols uitgerekend dat ik op mijn slecht geïsoleerde woningbouw flat de verwarming nu max rond de 15/16 graden moet houden in de winter, en verder maar met de kacheltjes (als het stroom net het nog kan hebben) en dekentjes, muts op in huis etc etc

Het is een grof schandaal dat je zo moet leven wanneer je tijdens het werk een ongeluk krijgt en je dan ook nog de botte pech heb dat je baas zich niet heb verzekerd … maar het voordeel wat ik hier uit haal, is dat ik inmiddels al 20 jaar weet dat de staat er niet voor ons is