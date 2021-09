Brisante onthulling in de brisante column van de brisante Binnenhoffluisteraar Wouter de Winther bij Jinek in de T. hedenmorgen. Want mocht er iemand ergens nog een soort van het idee hebben dat vvd-minister Cora van Nieuwenhuizen is overgestapt naar de energielobby omdat zij met haar expertise (nihil, red.) nu eenmaal de ideale kandidaat voor deze functie was, dan volgen hier Zevenenveertig Woorden Die U Uit De Droom Gaan Helpen Dat Nederland Geen Corrupte Bananenrepubliek Is. "Gênant was het vertrek van Van Nieuwenhuizen omdat het halve kabinet voor de energiebaan benaderd leek. In regeringskringen klinkt dat de nieuwe klus voor een salaris van 2,5 ton voor 2,5 dag werken per week werd aangeboden. De branchevereniging wil niet zeggen wat de ex-minister gaat verdienen."

Nu zult u misschien zeggen: maar we hebben in Nederland toch regels over de integriteit van onze bestuurders? Nou. Die hebben we wel, maar die zijn ontzettend slecht, zegt de Europese corruptiewaakhond al jaren. Sterker nog, deze zomer verscheen er een rapport waaruit bleek dat de Nederlandse regering van de acht aanbevelingen over PRECIES DIT ONDERWERP, namelijk de integriteit van topfunctionarissen, er nul heeft uitgevoerd.

Nul.

Wij moeten opeens denken aan die ander vvd-minister uit dit kabinet, Halbe Zijlstra, die nadat hij was opgestapt een baantje kreeg bij bouwbedrijf VolkerWessels omdat hij bouwkunde sociologie heeft gestudeerd en vervolgens in opspraak kwam omdat hij, nadat dit eerst door het kabinet was ontkend, druk uitgeoefend bleek te hebben op een ministerie. En nou mag u nul keer raden welk ministerie dat was. Juist ja. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van Cora van Nieuwenhuizen.

Bla bla bla 2,5 ton bla bla bla doei