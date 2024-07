Dank dank dank gaaf land dag dag hoi hoi doei doei. Een laatste dans nog op de sociale media en dan is hij echt naar de wegisweg: morgen staat het kabinet-Schooffie I op het bordes. Een soort eerbetoon aan de held die we verdienen, maar niet de held die we nodig hebben. Al deze jolige vreugdedansjes en de breed uitgemeten Prodent-pruim ten spijt zullen we nooit vergeten dat-ie heeft gelogen, gelogen, gelogen, gelogen, gelogen, gelogen, gelogen, gelogen, gelogen, gelogen en gelogen, en als je járenlang op meerdere vlakken in meerdere dossiers moedwillig gebruik (of: misbruik) hebt gemaakt van politieke leugens, achterhouden van feiten, verkeerd voorlichten, niet voorlichten, weglakken, downplayen en selectief vergeten van actieve herinneringen, terwijl je het volk helemaal murw hebt gebeukt, dan past je wel een beetje bescheidenheid. Gelukkig hebben we er wel een leuke term aan over gehouden: de Rutte-doctrine! Nou, DOEI DOEI he, Mark, we gaan je missen. Of is dat een ...?