"Omstreden PVV-ministers staan straks echt op het paleisbordes tussen de koning en de VVD-bewindslieden." En dus heeft het AD een heleboel tranen van vvd'ers opgeveegd. Randbitterballen uit de regio, zoals: Tijmen van Rockanje, raadslid te Bierendaal. Hij is heel erg druk met de kiosk om de hoek, want daar mogen ze geen bitterballen meer verkopen na 15.00 uur, maar o o o wat is hij toch tegen de PVV. En Snalbert de Velde, van de vvd uit Wijhe. Misschien gaan ze in zijn gemeente wel betaald parkeren, misschien ook wel niet, maar wat heeft Geert Wilders toch een boel racisten in z'n partij. En Maurits Poepjes van de vvd Veenendaal-De Klomp. Sjonge jonge wat is de PVV toch tégen de democratie. In tegenstelling tot ZIJN vvd. De vvd van Poepjes. De vvd van Poepjes is héél erg van de democratie. "In de VVD-top valt te beluisteren dat men hoopt dat de ogen van de kiezers opengaan na een serie personele miskleunen van PVV-leider Wilders." Ja heus, want de laatste 14 jaar vvd was zo'n daverend succes. ENFIN, zelf tranen likken kan hierrrrrr.