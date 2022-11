Ik weet niet of dit op mijn uitleg slaat maar dan even dit:

Ik verdedig dat soort tuig niet maar we leven in een rechtstaat, je weet wel, meerdere verdomd dikke boeken met regels en uitzonderingen waar je jaren voor gestudeerd moet hebben om enigzins te begrijpen. En dan nog mag je de boeken in en uitspraken van de hoogste rechters gaan bestuderen om te bepalen wat wel en niet is toegestaan. Dat is verdomd moeilijk uit te leggen aan mensen die geen ervaring in dat systeem hebben. Het leert je wel op een andere manier denken. Beetje analoog vs digitaal waarbij normale burgers analoog denken. De gewone burger word echter wel geacht de wet te kennen. Dat dit niet het geval is kun je inderdaad lezen in dit topic. Vreemd is het echter niet.

Wat betreft je eerste alinea geef ik jou gelijk. Wat mij betreft had hij gekwalificeerde doodslag op zijn borstkas gespijkerd gekregen met zesduimers, de reden dat dit niet is gebeurd is misschien dat dit een relatie was die al geruime tijd speelde, niet slechts eenmalige kinderverkrachting en daarna vermoorden en dumpen als grof vuil om de verdiende gevolgen van zijn wandaden te voorkomen.

Tweede alinea is pure onzin. Ga eens praten met een echte pedofiel, hoor je dingen als dat zijn het recht hebben kinderen te neuken omdat zij hen aanraken en kinderen ook seksuele gevoelens hebben. Dat kinderen iemand van 20 als oud zien en de dadergroep veelal boven de dertig is ontgaat hen eventjes.

Derde alinea, wij verbieden als samenleving om kinderen te neuken. Dit omdat zij manipuleerbaar zijn en hoewel op dat moment ok kunnen zijn met de situatie dit later serieuze problemen op gaat leveren. Let wel, niet misschien, op zeker.

Derde alinea. Dit was geen moord maar doodslag, dit omdat wij verschil aanbrengen in redenen en omstandigheden waarom je iemand vermoord. Bij hem kan dit best een opwelling zijn geweest en in paniek dat kind zo toegetakeld hebben. Er is minimaal 95% van de tijd, in Nederland, geen enkele reden om wie dan ook om te brengen, ongeacht de manier of reden.

En dan nog wat. De hele pagina gaat over haat naar dat stuk menselijk afval, ik zal straks eens scrollen voor de grap maar het zal mij verbazen als er iemand iets over de nabestaanden heeft gezegd. Hun geliefde is dood, dat kind heeft er dus geen last meer van, maar wat dacht je van de ouders, overige familie, de omgeving. Die mogen verder leven met wat die hond heeft geflikt. Maar dat zijn slechts details he. Wie let daar nou op? Jij niet in ieder geval. Maar wel anderen de maat nemen met je ongeinformeerde en ondoordachte mening.

Dit stukje is mijn mening, vorige plempsel was slechts een correctief tegeltje.