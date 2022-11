Turnleraar Olivier van de Geijn (33) verschijnt vandaag in het verdachtenbankje vanwege de dood van de 14-jarige Esmee Kortekaas uit Hazerswoude-Rijndijk, wiens levenloze lichaam op oudejaarsdag werd aangetroffen in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Het Openbaar Ministerie gaat vertellen dat de twee al een jaar lang een seksuele relatie hadden en dat zij vaak bij hem thuis kwam. De gymtrainer verklaarde al dat hij haar tijdens een stoeipartij in een soort wurggreep had totdat hij ontdekte dat ze niet meer leefde. In plaats van hulpdiensten bellen, verplaatste de lafbek het lichaam naar het parkje, want hij wilde niet dat men ontdekte dat hij met zijn pre-midlifecrisis-klauwen aan minderjarige meisjes zat. Iets waar wel zijn voorkeur lag, gezien de kinderporno die op zijn computer is gevonden. Daarmee komt de eindafrekening van het OM op moord danwel doodslag, ontucht en het bezit van vieze plaatjes. Welk prijskaartje het OM daaraan hangt, ontdekken we vandaag. Live updates bij Belleman alsook na de breek.