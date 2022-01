Het Openbaar Ministerie licht weer een klein tipje van de sluier op in de zaak van de 14-jarige Esmee Kortekaas uit Hazerswoude-Rijndijk. De betrokkenheid van gymtrainer Olivier van de Geijn lijkt zich niet te beperken tot de noodlottige decemberavond. "De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar ruim een jaar. In die periode zou ook de ontucht hebben plaatsgevonden", onthult het OM nadat Ollie zich bij de raadkamer van de rechtbank moest melden voor een herevaluatie van zijn voorarrest. Het onderzoek is nog in volle gang. Haar fiets is inmiddels gevonden, al is het nog onduidelijk hoe die in een kelderbox van een flat op enkele kilometers van de vindplaats van haar lichaam is terechtgekomen. Het is ook onduidelijk of de zoekactie van duikers in de Nieuwe Rijn gisteren nieuw bewijsmateriaal opleverde. Potentieel viespeukje Olivier is in ieder geval nog steeds de hoofdverdachte, want die blijft nog zeker negentig dagen vastzitten terwijl het onderzoek verder gaat. Oh ja, verzoekje van het OM om zijn familieleden niet lastig te vallen, die kunnen er tenslotte ook niets aan doen dat ze dit stukje turntuig kennen.