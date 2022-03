Barbara Baarsma VAN DE RABOBANK, die heel Nederland al voor de gek hield over het coronabeleid en die desondanks onlangs nog grote woorden sprak in haar preek over corona bij debielen"kerk" De Balie, die Barbara Baarsma dus, die zat ook nog eens vuistdiep in de mondkapjesdeal van Stichting Hulptroepen A. van Sywert van L., Camille van G. en Bernd D. met de overheid. Baarsma, die van de Rabobank is, bemoeide zich persoonlijk met de deal, maar dat was volgens Barbara Baarsma niet persoonlijk, maar namens de Rabobank. Wie de soap (toen het nog een soap was en geen tragedie) rond HerstelNL een beetje heeft gevolgd, en dan met name het misleidende en laffe gedrag van Barbara Baarsma, die dus van de Rabobank is, zal niet verbaasd zijn over de volgende hallucinante alinea's uit dit onthullende stuk onthulling van Follow the Money. Voor de rest van Nederland, presenteren wij u, Barbara Baarsma van de Rabobank:

"Barbara Baarsma wilde niet reageren op vragen van Follow the Money over haar rol bij de mondkapjesdeal. In eerste instantie liet zij per mail weten: ‘Ik heb geen persoonlijke betrokkenheid gehad bij het conceptplan of de deal met het ministerie van VWS.’

Nadat ze op een later moment werd geconfronteerd met de e-mails waaruit haar actieve betrokkenheid bleek, reageerde ze: ‘De informatie die ik verschafte is niet onjuist. Ik gaf aan dat ik als privépersoon niet betrokken ben geweest en dat ik geen mededelingen kan doen over eventuele betrokkenheid van Rabobank.’ "

Nico! Een gedicht!

Op 1 maart 2021 kreeg Barbara Baarsma een nieuwe baan. Bij de RABOBANK

trut