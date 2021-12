Ik had nog nooit van de beste man gehoord, maar alhoewel onhandig was het zeker niet allemaal onzinnig wat hij zei als ik het zo lees. Best wel goede economische inzichten op sommige punten.

Dat terzijde. Hij laat een vrouw en kinderen achter en een grote vriendenkring. Dus veel sterkte voor de nabestaanden.

Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee (Hemingway)