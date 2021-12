Het was ons het jaartje weer wel, met veel gezeik over corona, terwijl we dat gedoe zelf al meerdere keren hartstikke kotsbeu waren. En jullie dus ook: ongelooflijk maar waar precies NUL coronatopics in de Top 25 van best gelezen artikelen op GeenStijl des Jahres 2021. NUL. Nada. Laten we met z'n allen afspreken dat 2022 gewoon een wat coronalozer jaar wordt dan 2021, met minder Koopmansjes, Kuipersjes, Osterhausjes, Diederikjes en Hugootjes, iedereen blij. Eervolle vermeldingen voor topics net buiten de Top 25: de gruwelijke overval in Amsterdam-Noord, Lil' Debieltje geeft zijn dinnetje een paar bietsen en de vuurwerkpleuris in Rotterdam. Dit jaar echter geen Marco Borsato in de hitlijsten; dat lollige vreemdgaan van 'm blijkt allemaal toch wat triester dan aanvankelijk gedacht. Jullie allemaal wederom van harte bedankt voor de vele bezoekjes, de gezelligheid, de nuttige (en nutteloze) tips, de mailtjes, de donaties, de verwensingen en de complimenten. Tot volgend jaar strijders!

25. Oeps! FHM-modelletjes voor rechter voor betasten minderjarige pizzabezorger

Natuurlijk geen wonder dat er massaal op dit topic is geklikt. Twee schaarsgeklede sexy modelletjes die zin hadden in pizza wilden de bezorger in natura betalen. De bezorger naaide echter geen dame, maar eruit. En toen waren jullie natuurlijk benieuwd wélke pizza de dames precies besteld hadden.

24. Dit weekend alweer flink deel bevolking geprikt

Viel een beetje weg tussen al het coronageweld, maar er werden weer hartstikke veel mensen geprikt in 2021. Het weekend van 22 oktober was vrij giftig, met steekpartijen door het gehele land. Het trieste hoofdverhaal in het topic was de dood van Anouk den Dekker (20), die overhoop werd gestoken door haar halfzus Bouchra D. Het incident werd live gestreamd op Instagram.

23. Deense journaliste doet foekiefoekie tijdens reportage in wipclub

Het is voor altijd onze favoriete nietszeggende journaliste over wie we later nooit meer iets hebben gehoord: Louise Fischer. Deze dame moest een reportage maken over een romantieketablissement en in het kader van onderzoeks- en participatiejournalistiek liet ze zichzelf eens eventjes lekker palen tijdens haar bezoek. Allemaal opgenomen en te horen in het interview. U klikte massaal, vanzelfsprekend om te controleren of mevrouw Fischer daadwerkelijk Deens is. Ja hoor, dat is ze.

22. CROWDFUND! Voor de gesloopte shop van Maaike

De Primera van mevrouw Maaike werd finaal gesloopt door avondkloktuig (toch een soort coronatopic, dit) en omdat een kleine groep querulanten het weer eens verpestte voor de overgrote meerderheid besloot de overgrote meerderheid te laten zien dat zij met meer zijn. Wij van GeenStijl begonnen een crowdfund, die crowdfund ging ongelooflijk hard, half Nederland droeg een steentje bij en aan het einde van de rit kon mevrouw Maaike de toko weer opbouwen met 125.000 euro. Namens jullie, namens Nederland.

21. De kopschoppers van Mallorca, een keurig Gooisch kakkersverhaal

De eerste vermelding in deze lijst voor de inmiddels beruchte kopschoppers uit Hilversum. Het verhaal is bekend: een groep staatsgevaarlijke tuigtieners uit het Gooi besloot tijdens een vakantie op Mallorca meerdere personen half of helemaal dood te slaan en schoppen. Carlo Heuvelman kwam om het leven, de kopschoppers (al snel omgedoopt tot de 'kopschopkakkers', een naam die we voor het gemak maar aan hebben gehouden) vluchtten halsoverkop naar Nederland en het land bleef achter met veel vragen, veel roddels en veel geruchten. Een van de hoofddaders bleek later te luisteren naar de naam...



20. Papa Boughlalah jankt krant vol over Sanil B.

... Sanil Boughlalah, wiens pappie in een zeikinterview met De Telegraaf de bevuilde straat van zijn zoon mocht schoonmoppen. Zoon Sanil is zo'n lieve jongen, hij is geen vechtersbaas, hij doet het zo goed op school, hij bloeide op, u kent het allemaal wel. Later schoof advocaat Peter Plasman - weer hij - nog even aan bij Jinek met hetzelfde zeurpietenriedeltje en toen waren we er wel effe klaar mee, met het larmoyante slachtoffergejank. Zie 11.



19. Rico sloopt Jamal in ongekend bloedbad

Okee, okee. We nemen alles terug. Eerst deden 'we' (= Mosterd, sorry Rico) nog een beetje smalend over Pipo Verhoeven. Buiten de ring is het gewoon zo'n gemaakte knakboon. Zo'n acterend Prodent-weekdier die iedere keer heel toevallig met z'n smoel precies in een Instagram-livestream valt. Als Rico Verhoeven een zuivelproduct was, dan was hij vla. MAAR. Binnen de ring is het zo'n ongelooflijk beest. Hij sloopte het Marokkaanse flatgebouw Jamal Ben Saddik, de enige cycloop ter wereld met twee ogen. En dat was... een ontnuchterende ervaring. Rico, enorme baas.



18. Klaver compleet afgeslacht bij Nieuwsuur

Jongens jongens wat is Jesse Klaver toch een ongelooflijke bak druiven over datum. De totale ontmanteling van Klaver, en de eclatante nederlaag in de verkiezingen, werd ingeleid bij Nieuwsuur. GroenLinks-kiezer Egid Helbest smeet Klaver in vloeiend combinatiespel met Jeroen Wollaars van het dak met vragen over wolf in wolfskleren Kauthar Dingesdinges, want hoe kan het nou dat GroenLinks zo voor gelijkheid is terwijl vrouwtjes als Kauthar van een regressieve ideologie gewoon door de achteringang naar binnen moeten? En toen ramde biomassamadam Fenna Swart de definitieve staak door het hart van Jesse Klaver, wiens politieke dood live te zien was op nationale televisie. En wat schetst nou onze verbazing? HIJ ZIT ER NOG STEEDS!



17. Jonge gays openbaren dubieus DM-archief van kersvers D66 Kamerlid Sidney Smeets

Omdat er in 2021 iemand is overleden, is Sidney Smeets officieel de betweterigste 'man' van de planeet. Smeets dacht voor D66 (een partij met een vervelende historie met MeToo-gedoe) de Kamer in te gaan, maar toen kwam de ware aard van het beestje naar buiten: jonge gays openbaarden de dubieuze DM's van Smeets, die daarop definitief uit de kast kwam als ex-Kamerlid van D66. De bek van Smeets wordt zo langzamerhand weer wat groter en groter, maar inmiddels weet heel Nederland gelukkig wel dat het een hartstikke gore gast is.

16. EK-drama: Eriksen stort in tijdens wedstrijd

Vervelende beelden vanaf het voetbalveld: tijdens het EK voetbal (Nederland deed het vrij slecht, bedankt nog Frank de Boer) ging de Deense ex-Ajacied Christian Eriksen zonder een tegenstander in de buurt naar het gras. Hartaanval, ellende en voer voor complotvreters en totale wappies als Thierry Baudet en Willem Engel. Alleen was Eriksen helemaal niet gevaccineerd. Misschien had-ie griep?



15. Pool (35) uit Maurik en signalementiër (21) uit Rotterdam aangehouden voor Peter R. De Aanslag

Op 15 een naschok in de aardbeving die de moord op Peter R. de Vries (later meer) teweeg bracht: de daders van de aanslag in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat. U klikte massaal, want u wilde weten wie.

14. 'Tweede verdachte Mallorca aangehouden, Sanil nu ook verdacht van medeplegen doodslag Carlo'

Na de publicatie op GeenStijl (maar niet dankzij) ging het balletje ineens rollen: de ene na de andere Hilversumse kopschopkakker werd ingerekend door de politie. In casu levensgenieter Hein Busschers met zijn overheerlijke schoolmotto: "Of je nou een 10 haalt of een 6'je, positiviteit haal je altijd uit een groen flesje." Ook hoog in de kliklijsten en voor het gemak maar even op een hoop geveegd: de aanhouding van Mees Telkamp, over wie we een sloot aan mails en linktips hebben ontvangen dat hij in het Hilversumse al tijden bekendstaat als een enorm vervelende vent.



13. Videobewijs: Jürgen Conings best wel heel dood

O ja, dit gebeurde ook nog in 2021, de tot de tanden toe bewapende Frietenrambo Jürgen Conings, van wie de angst bestond dat hij eens lekker zou gaan sproeien met zijn ratelslang. Meer dan een maand was de beruchte en geradicaliseerde ex-militair zoek, alvorens hij deaud gevonden werd door... een burgemeester. Achteraf lijkt het erop dat Conings al vrij snel na zijn verdwijning is gestopt met leven.



12. HET HELE DOCUMENT: Pieter Omtzigt over het CDA

Toch nog een beetje politiek, iemand? Toen het jaar 2021 begon was Pieter Omtzigt nog een van de kleppers van het CDA en nu 2021 bijna ten einde is... niet meer. Een van de Bomtzigten in 2021 was een mooie scoop, een document gekregen van een kuchende man in regenjas: het volledige document van Pieter Omtzigt over hoe hij intern wordt behandeld bij (toen nog) zijn eigen partij, door zijn eigen partijgenoten en door andere lieden die bij het CDA werkzaam zijn en hem een "psychopaat, zieke man en teringhond" vinden, en bloksnorretjes op zijn campagneposters tekenen - alvorens ze die in de fik steken.



11. De Gooische Kopschopkakkers zijn geen slachtoffers, maar DADERS

En toen waren we er he-le-maal klaar mee, en het kwam uit de tenen, deze rant. Die Hilversumse kopschopkakkers hebben tijdens een vakantie op Mallorca een jongen doodgeschopt, en het scheelde niet veel of er waren meer slachtoffers gevallen, en in Nederland mag iedereen dan recht lullen wat zo krom als een hoepel is. Dat daderknuffelen, het omgekeerde slachtofferschap en sneue kattengejank over naming & shaming kwamen ons dubbel en dwars de keel uit. En toen belde de (zogenaamde?) papa van Lukas Onrust ook nog eens.



10. Politie pakt kopschopkakker Sanil Boughlalah op, slachtoffer op de beelden is NIET Carlo Heuvelman

Het Openbaar Ministerie zat drie weken op de reet af te wachten, hoofdofficier Rutger Jeuken mocht aan de talkshowtafel nog even van zich af janken, maar toen was het raak: er was een persoon opgepakt in verband met het tomeloze en dodelijke geweld op Mallorca. Zogenaamd een naamloos persoon, maar iedereen was er wel snel achter dat het ging om Sanil Boughlalah. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de persoon die in elkaar werd geschopt op de onthutsende van Mallorca afkomstige beelden, zie 5, NIET de om het leven gekomen Carlo Heuvelman was.



9. FOTO. De Pool van Peter R. de Vries: Kamil Egiert

Daders of verdachten van liquidaties zijn doorgaans iets sneller, vlugger en slimmer dan Kamil Egiert en Delano Geerman (zie 7), want meestal zie je ze niet terug. Een hoopje verkoolde vluchtauto, en dat is het dan. Kamil en Delano echter wel: zij werden in een mum van tijd van de weg geplukt en krijgen natuurlijk een levenslange gevangenisstraf. Het gezicht van die Kamil (type gezellige jongen, groette altijd lief naar de buren) hadden we natuurlijk in no time van het internet geplukt.



8. Toch even over die vader van Frédérique...

Dat was ook wat, die Frédérique. Terwijl heel Nederland in katzwijm viel door zoveel dapperheid van een meisje dat klappen had gekregen, kregen wij rare gevoelens van vader Paul Brink, en met ons kreeg half Nederland rare gevoelens bij vader Paul Brink, die wel heel erg zijn best deed het vage verhaal in de media uit te melken. Paul Brink bleek een veroordeelde afperser die vuur- en stroomstootwapens in huis had, werd verdacht van witwassen en onbehoorlijk bestuur in een faillissementszaak en in een ver verleden schoof hij bij Pauw aan om de Panama Papers te verdedigen. Ook Deel II, Toch even over die vader van Frédérique... (2), staat hoog in de lijst, maar gooien we even op deze hoop.



7. Schutter Peter R. de Vries was rapper bij 101Barz, BNNVARA verwijdert razendsnel de beelden

Lollig dat Francisco van Jole sinds 6 juli 2021 niet langer de meest dubieuze gast van BNNVARA is. Peter-popper Delano Geerman blijkt namelijk OOK een verleden te hebben bij BNNVARA, namelijk als rapper bij het spoken word-gesticht voor kwartjes en halfjes, 101Barz. Toen bleek dat Delano alias Demper meer op zijn kerfstok had dan het maken van oervervelende muziek, besloot BNNVARA de beelden razendsnel van het internet te verwijderen. Alleen: het internet. Vergeet. Nooit.



6. RTL en Mediahuis: "Haal die beelden offline!"

Twee kliktoppers op een hoop: RTL en Mediahuis met het verzoekdreigement om de beelden van de neergeschoten Peter R. de Vries offline te halen, alsook de politie Amsterdam met het verzoekdreigement om de beelden offline te halen. Nou nee. We laten gewoon zien wat er gebeurt in dit land als je niet on bended knee wil leven, maar daardoor wel overhoop wordt geschoten. Dát is de werkelijkheid in dit land en dít is wat er dan gebeurt. Als je dat niet wil zien, kom je maar NIET naar GeenStijl, en dan ga je maar lekker naar RTL, waar iemand anders voor jóu bepaalt of jij wel of niet een mentale ineenstorting krijgt van de rauwe werkelijkheid. Of, zoals Van Rossem schreef: "GeenStijl bestaat bij de gratie van de rauwe internetrealiteit en onze absolute onwil om daar poortwachtertje op te spelen. En het enige dat we feitelijk leerden dinsdagavond was wat die beelden ons lieten zien, niet wat de pers ons vertelde."



5. Kopschoppers Mallorca, De Beelden

"De Beelden. Schokkende, heftige, tendentieuze, rauwe, felrealistische, kwetsende, angstaanjagende beelden maar wel de realiteit van vandaag de dag. De realiteit van gewelddadig sadisme en korte lontjes bij keurige Gooische jochies die op slag in nietsontziende genadeloze moordenaars veranderen. Om niets. Het is deze realiteit die wij niemand willen onthouden." Later bleek dat de kopschoppers nóg iemand in elkaar hadden getrapt, en dat Carlo in het filmpje reeds op de grond ligt.

4. Nieuwe beelden. Zien we hier twee 'spotters'?

Omdat Peter zelf effe niet kon speuren gingen we zelf maar even speuren - en half Nederland speurde mee. Op bewakingsbeelden ontwaarden we twee spotters, of in ieder geval twee grijs geklede gasten die nogal vreemd handelden in zo'n situatie. Passeerden meerdere keren de plek waar Peter lag, en bleken ook de gewraakte beelden te hebben gemaakt.

3. NSFW! Dampende pornoproductie op HQ ProRail

Aha, de traditionele plek in de Top 3 voor een topic over treinen. Want treinliefhebbers, wij hebben ze. Harde treinen, grote treinen, snelle treinen, vieze treinen, smerige treinen. Liefhebbers van alle soorten treinen. En dan is het dus niet zo gek dat een kijkje op het hoofdkantoor van ProRail wordt gewaardeerd door de bezoekers van deze website.

2. PETER R. DE VRIES NEERGESCHOTEN

De nummer twee is de eerste verliezer: Peter R. de Vries. We zagen op die bewuste 6 juli via de politiekanalen wel dat er een schietpartij had plaatsgevonden in het centrum van Amsterdam, maar dat is in die stad tegenwoordig niet zo'n bijzonderheid meer. Toen rolden de eerste tips binnen: iets met RTL Boulevard. Houd het in de gaten. Het wordt groot. Het is een bekend persoon. En: het is Peter R. de Vries. En ja, het was Peter R. de Vries, wij waren de eerste met het nieuws, en er ging een schokgolf door Nederland. En voor de rest: zie 6.

1. Kopschopkakkers. FOTO & DE NAMEN

De gezien de impact van de moord op Peter R. de Vries toch wel verrassende nummer één: de namen en een foto van een deel van de kopschopkakkers. De vijf W's en die ene H van de moordpartij op Mallorca hielden Nederland wekenlang bezig, ook omdat de informatievoorziening van het Openbaar Ministerie weer eens dramatisch was. Toen zijn we zelf maar een beetje gaan zoeken naar dat kaktuig uit Hilversum, en na een nachtje Googelen, Instagrammen, TikTokken, appen, checken, mailen en controleren durfden we het wel aan. Vrije pers, vrije journalistiek, eerlijk en zelf gevonden. Half Nederland kwam naar GeenStijl, en iedereen die het niet vond kunnen kwam óók naar GeenStijl. Zoals ze voor de filmpjes van Peter R. de Vries ook naar GeenStijl kwamen en naar GeenStijl komen voor al die andere dingen wat GeenStijl al bijna twee decennia doet: onverbloemd laten zien wat er gebeurt, wars van regeltjes en codetjes en afspraken waarvoor allerlei andere media bij elkaar op schoot kruipen.