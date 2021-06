Belgenrambo Jürgen Conings is dood en er is videobewijs om het te bewijzen. Bild plaatste de beelden die enige duidelijkheid verschaffen in deze zaak vol onduidelijkheden en uiteraard spreekt de Belgische justitie er schande van. Logisch, want justitie ziet het in de media graag gaan over het uitlekken van deze video of over de vraag of het lichaam is gevonden door meneer de burgemeester of de jager of toch de butler met de kandelaar in de biljartzaal, want al deze discussies leiden af van de echte vragen. Zoals waarom honderden speuragenten vier weken lang geen lijk in een bos vinden, omdat het blijkbaar net buiten het zoekgebied lag. "Het lichaam bevond zich 150 meter buiten deze perimeter, onder aan een boom en op een helling, waarop het zicht werd versperd door varens", luidt de verklaring. Dat kan wel zo zijn, maar het blijft een enorme flater dat een zoektocht die ruim 650.000 euro kostte niets oplevert en justitie daarna wordt afgetroefd door een Studio 100-achtig duo met een fiets en een filmende telefoon. Dan kan justitie wel boos worden op de filmmeneer die extra biergeld verdient bij de Duitse media, maar misschien is het beter zelf eens kritisch in de spiegel te kijken.