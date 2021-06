Drama tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland. In de 43ste minuut stort Christian Eriksen naar de grond en blijft daar roerloos liggen. Aanstormende medici, langdurige reanimatiepoging en machteloze spelers, het zijn pijnlijke beelden die doen herinneren aan Abdelhak Nouri. Het stadion vol supporters, inclusief Eriksens vriendin Sabrina Kvist Jensen, kijkt in ijzige stilte toe. De 29-jarige Eriksen, voormalig Ajacied en huidig Inter Milan-speler, is één van de grootste voetbalsterren van het Deense elftal. Momenteel is zijn situatie nog niet duidelijk. De partij is stilgelegd bij een tussenstand van 0-0.

UPDATE - Eriksen is inmiddels van het veld gedragen.

UPDATE - NOS commentatoren melden dat ze berichten krijgen dat Eriksen bij kennis is

UPDATE - Foto hieronder laat zien dat hij bij kennis was op het moment dat hij van het veld wordt gedragen

UPDATE - UEFA: Eriksen is naar ziekenhuis gebracht en gestabiliseerd

Beelden van het voorval