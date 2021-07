Wat zeggen zo een Pool en een Rotterdammer dan in de auto? Een beetje in gebroken Engels klagen over hoe druk het is in Amsterdam? Of het goed gegaan is op het werk. Beetje ruziën over de ophaalplek; 'I said Prinsengracht, not Keizersgracht'; 'but they all look the same!'En dan een grapje; 'you know the only good thing in Amsterdam is the highway to Rotterdam'. En daarna goed oppassen op de trajectcontrole op de A4 want, 'we don't want to see police'. Vragen, vragen, vragen.