Vreemd genoeg raakt mij dit niet. Ik ga er blijkbaar per definitie al vanuit dat je in de grote steden zomaar op straat overhoop geschoten kan worden. Nu is dat een BN'er. Morgen is het een groentenboer.

Het enige verschil tussen de groenteboer en De Vries is dat, als de Vries dit niet overleeft iedereen hem over 2 maanden is vergeten en als de groenteboer het niet overleeft iedereen hem na twee weken is vergeten.

Op de familie na dan, die tranen zijn echt. De rest zijn krokodillentranen. Vooral die van de politici die de komende dagen aan het woord komen.