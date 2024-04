Dit is dus dat verbinden. Dat contact houden met de gemeenschap. Het theedrinken nieuwe stijl is koffie uitdelen tijdens de Eid al Fitr, wat we vooral geen Suikerfeest mogen noemen. Eerst met zijn allen de straatstenen kussen en daarna een lekker bakkie pleur van Juffrouw Jannie ome agent. Uiteraard enkel met mannelijke dienders aan de schenkkannen, want we moeten niet het risico lopen dat we iemand kwetsen met onze westerse ideeën over diversiteit. Agenten die een pauze namen van het begeleiden van Pallie-demo's en het organiseren van iftars om de religie van de vrede te (be)dienen. Sorry, we kunnen niet op zoek naar uw gestolen fiets of de oplichter die de spaarrekening van uw oma leegtrok, want we staan koffie te schenken bij het lokale haatzaaihok. Hier mannen, het was een zware maand, dus neem nog een lekker bakkie. En onthou: de politie is uw vriend. Uw vriend met koffie.