Kijk, er valt best nog een discussie te voeren over waarom we onze overbelaste agenten nog steeds intensief jacht laten maken op illegale growshops als we gelijktijdig experimenteren met legale wietteelt. Maar ja, verboden is verboden, dus tot de legalisering echt rond is, kunnen de eigenaren van illegale growshops zich beter gedeisd houden. Hun kop niet boven het maaiveld uitsteken. Een beetje onder de radar vliegen. Een boodschap die duidelijk nog niet is aangekomen bij een uitbater in Huissen die volledig Snoop Dogg ging in bovenstaande auto. Dat is toch alsof u een zwarte Mercedes A45 AMG pakt om envelopjes pretpoeder uit te delen of een bestelbus met de woorden 'free candy' voor een basisschool parkeert. Alsof u met een dure bontjas op de voorste rij van een belangrijke bokswedstrijd gaat zitten of met uw aftermarket knalpijpen langs een verkeerscontrole knettert. Het is een leuke auto maat, maar subtiel is het zeker niet.