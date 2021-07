De zogenaamde “toon van het debat”. Dat is DE manier van vooral linksachtigen om het vooral niet te hebben over de feiten.

Ik kan mij wel voorstellen hoor dat die beelden niet fijn zijn, maar om daar verontwaardigd over te doen, terwijl het vrijwel zeker is dat de Vries is neergeschoten vanwege berichtgeving over onderwereld wat hen niet welgevallig is.

Dat is pas ziek.

Er is een onderwereld die de bovenwereld steeds meer de baas is, dat is erg.

Nu betreft het een BNer en journalist, we hebben ook een advocaat gehad, maar daarnaast onbekenden zoals een broer van een getuigen en het ergste zijn nog die vergismoorden. Slachtoffers van een falend rechtssysteem dat keiharde criminelen vooral als slachtoffer ziet van het “rechtse klimaat in dit land”, zoals Sophie Hildebrand en twee actrices gisteren wisten te melden over de ook keiharde misdadigster en oorlogsmisdadiger Laura H.