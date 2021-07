Kijk. Daar zullen we 'm hebben, de 35-jarige Pool uit Maurik die is opgepakt in verband met de liquidatiepoging op Peter R. de Vries. Op het adres waar de politie een inval heeft gedaan huisvest volgens de Gelderlander ene Kamil Pawel E. met een eenmanszaak. Een simpele Google-opdracht leert ons dat die eenmanszaak luistert naar de naam EGI Montage, daar zie je dan doodleuk een telefoonnummertje bij, en de WhatsApp-foto ziet u hierboven. Kamiel Pawel Egiert dus, een naam die ook in de panelen al is opgedoken, en als we die naam weer door Google trekken komen we bij een of andere voetbalwedstrijd voor kneuzen in Polen. Volgens linktippers en buurtbewoners is het vaker ongezellig rond Kamil: een week geleden was de politie al op zoek naar een vuurwapen. Nou, dan zal dat 'm wel zijn. Hij voldoet niet per se aan het signalement van de schutter, dus dat zal dan wel die andere geweest zijn. "Volgens de buurtbewoners groette Kamil Pawel E. altijd vriendelijk."