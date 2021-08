www.24baby.nl/babynamen/mees/

Waarschijnlijk afkorting van Bartholomeus. Is een populaire naam (positie 9 in 2020) >>Mees is een jongensnaam die waarschijnlijk een afgekorte vorm is van Bartholomeüs. Dat is een Hebreeuwse naam, die ‘zoon van Talmai’ betekent. ‘Talmai’ betekent ‘de vorentrekker’ of ‘rijk aan rimpels’.

Ook is het mogelijk dat het tweede deel van Bartholomeus een verband heeft met het Griekse ‘Ptolemeus’, wat ‘de oorlogszuchtige’ betekent.

In het Nederlands is de mees ook een soort zangvogel. Onder deze soort vallen bijvoorbeeld de welbekende koolmees, de pimpelmees en de grijze mees. Het zijn kleine, behendige vogeltjes die in de meeste tuinen in Nederland wel te vinden zijn.<<

Vorentrekker (oftewel: ploeger), rijk aan rimpels & de oorlogszuchtige. nomen est omen.