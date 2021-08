Even een tijdlijntje hoor. Op 14 juli ontaardt een drankorgie van een stel kakballerige kopschopkneusjes uit het linkerrijtje van Hilversum in een explosie van geweld op het Spaanse eiland Mallorca, met meerdere gewonden en zelfs een dode tot gevolg. De kakboys vluchten halsoverkop naar Nederland, liegen pappie en mammie voor met een smoes over 'Mallorca staat op rood', vegen ondertussen hun profielen op sociale media schoon en kruipen bij elkaar op schoot om de alcohol- en eventuele drugskater eruit te zweten alsook verhalen op elkaar af te stemmen. TWEE WEKEN LATER, op 28 juli, terwijl Nederland het stilzwijgende getrut en getreuzel van het Openbaar Ministerie met dat onbegrijpelijke gelul over 'vertalingen' spuugzat is, gaan we zelf maar eens graven - omdat het OM op de reactieve reet af zit te wachten, in plaats van de volkswoede te temmen met een proactieve informatievoorziening. En daar zijn ze: Sanil Boughlalah, Hein Busschers, Damiaan Claessens, Lukas Onrust, Martijn Tibbe, Stan Franken, Daan van Stapele. Allemaal zogenaamd onschuldig, allemaal waren ze er zogenaamd niet bij. Wat heel frappant is, want er is een dodelijk slachtoffer te betreuren, en ze zijn allemaal medeplichtig: door kopschoppers in hun midden te accepteren, door niet in te grijpen na het eerdere (bijna fatale) geweld, door elkaar de hand boven het hoofd te houden, door als ratten weg te vluchten van de plek van de moord.

Plots is er wel prioriteit bij het OM: toadhoofd Rutger Jeuken duikt met opgeheven wijsvinger op bij OP1 met een lasterlijk lulverhaal over de Schuld van GeenStijl, terwijl onder de streep wel duidelijk is dat Jeuken het ook allemaal niet weet. Weer een week later, 4 augustus, wordt Sanil Boughlalah eindelijk in de kraag gevat. Sanil loog zijn vader voor dat hij er niks mee te maken had, maar daar denkt het OM toch anders over. Sanil zit in... volledige beperking, zodat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Wel zo handig inderdaad, als hij in de DRIE WEKEN DAARVOOR zijn verhaal minutieus heeft kunnen afstemmen met zijn kopschopkameraden. Weer twee dagen later, op 6 augustus, wordt ook Hein Busschers in de kraag gevat. Hein 'of je nou een 10 haalt of een 6'je, positiviteit haal je altijd uit een groen flesje' wordt eveneens verdacht van poging tot doodslag en het medeplegen van doodslag.

Dat is een week geleden en sindsdien hebben we wederom... niks gehoord. Nada. L'histoire se répète. Het volk wordt kennelijk te dom of te achterlijk geacht ook maar een klein beetje op de hoogte te worden gehouden van een zaak die heel Nederland nu al weken bezighoudt. En je merkt het in de panelen, je merkt het online, je merkt het op sociale media: een volkschagrijn. Het broeit (weer) want de mensen zijn het zát. Het zinloze geweld, het afwachtende optreden van het OM, het getreuzel, het vluchtgedrag van de kopschoppers, de ondoorzichtige gang van zaken, de dealtjes in de achterkamers, de praatjes van de advocaten, de zogenaamde spijt en straks de fopstraffen. Dus, Openbaar Ministerie, hoe staat het er eigenlijk voor?