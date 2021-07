Peter R. de Vries werd kort na het verlaten van een liveprogramma van RTL, waar hij heel makkelijk te vinden was, neergeschoten op straat. Een beetje zoals Pim Fortuyn, die ook niet werd bewaakt, werd neergeschoten nadat hij een liveprogramma van de NPO verliet. Waarmee we inderdaad hardop de vraag willen stellen of de politie, dan wel RTL, niet voor extra beveiliging hadden moeten zorgen voor iemand die zo makkelijk te vinden is. Ook al wilde meneer De Vries dat zelf naar verluidt niet: de lange reeks liquidaties rond een zeker Marokkaans maffianetwerk hadden best wat zwaarder mogen wegen, zo tussen studiodeur en parkeergarage. John van den Heuvel mocht ook niet meer naar Boulevard.

Maar daar ging het grotendeels niet over in het afgelopen etmaal. Het ging over De Beelden, die zowel door grote mediakartels als door de politie als door Deug Tech van het web gewist moeten worden. Terwijl ze kunnen helpen bij de opsporing. Wisdom of the crowds, ooit een groots ding op het internet en zo. GeenStijl, nooit de beroerdste om te helpen, heeft wat (nieuwe) beelden bestudeerd en heeft - mede op aangeven van lezers - wat dingen verherbekeken. In de 'terrasvideo' hierboven, die gisterenavond al opdook en waarin de vijf schoten te horen zijn, lopen op minuut anderhalf twee bijna identiek geklede jonge mannen door het beeld. We ontvingen vandaag ook nog wat nieuwe beelden, in de andere looprichting gemaakt. Daarin zie je eerst de heer De Vries en daarna, op het einde vlak nadat er een argeloos Handhavings-autootje passeert, beide heerschappen van voren gefilmd:

N.B. De twee personen op het terras hebben er niks mee te maken

Op de uit een hoger raam genomen foto waarin De Vries na de liquidatiepoging op straat ligt, zijn de twee mannen ook goed te zien terwijl ze de crime scene passeren, en doorlopen. Waarom zo ogenschijnlijk kalm doorlopen in zo'n situatie? 'Oh hee kijk, hier is iemand neergeschoten, nou ja, kom, we gingen patat halen broer'? Er lijkt iets anders aan de hand. Je ziet ze namelijk in bovenstaande video zodra de schoten vallen heel kalm naar hun telefoon grijpen (tijdcode), edoch zonder op het scherm te kijken. Maar gewoon, om paraat te hebben. In de uit het hoge raam genomen foto zie je ze een seconde of 40 later dus rustig doorlopen. Op die foto zie je dat de hand van Peter al naar beneden is gevallen. Dat zie je in dit filmpje gebeuren.

Dit doet bij enige vermoedens rijzen waarom de politie zo graag de van dichtbij genomen beelden van de getroffen De Vries wil hebben: die twee grijs geklede gasten zouden wel eens de makers van die beelden zouden kunnen zijn, en niet zo onschuldig als ze daar door de Leidsestraat slenteren. Er lopen geen tientallen mensen voorbij die het filmpje gemaakt kunnen hebben. Deze twee schrikken ook niet op van de schoten, maar pakken kalm hun telefoon. Draaien enkele seconden later de hoek om, langs De Vries. Lopen vervolgens doodgemoedereerd door. Zijn het 'spotters' (die vaker ingezet worden)? Controleren ze of de schutter zijn werk goed deed? Filmen ze bewijs voor de baas? Moesten ze eventueel de klus afmaken? Of zijn het echt gewoon totaal ongeïnteresseerde passanten, die de beroemde sportmakelaar niet herkenden?

Feit is dat deze beelden al heel snel op internet verschijnen. In plaats van op te roepen om ze te verwijderen, kan een zoektocht naar de bron een spoor vormen naar de opdrachtgever(s) van deze gruweldaad tegen een doelwit dat door niemand beveiligd werd. We gaan er van uit dat de politie al speurt in Telegramgroepen. Want behalve naar hun baas, hebben ze de beelden daar vermoedelijk als eerste gedeeld.

INSTANT UPDATE: Tweede verdachte is volgens De T. de 21-jarige Antilliaan Delano G. Een rapper uit Tiel. TIEL! Hij zou de schutter zijn. De 35-jarige Pool Kamiel Egiert bestuurde de op de A4 aangehouden Kadjar, de Fransekazigste vluchtauto ooit.

