En dan nu: Jawel! Een stukje..

NUANCE GODVERDOMME!!!!

ok. Gaan we,

Luisteren we naar dit heerschap dan horen we een roep om aandacht en liefde. Zeg ik dat uit cynisme? Is dat een soort misplaatste humor? Neen. Uiteindelijk is bitterheid en woede vaak een uiting van een gefrustreerd 'mama, ben ik lief' danwel 'meisje, zie me staan'. Dit heerschap is geheel zeker het slachtoffer van een enorme kutjeugd met waarschijnlijk een vader met een iq van onder de 80 die derhalve aangewezen was op islam en bruut geweld om zich te doen gelden, danwel en/of een moeder die zozeer zelf in een probleemsituatie zat/zit dat ze de mentale energie noch vaardigheden en inzichten heeft om een kind te geven wat nodig is: aandacht, wijsheid, zelfinzicht.

Deze jongen is door het nauwe wereldje om hem heen in de overtuiging geraakt dat 'deze weg de enige is', dat hij 'veel geld kan vangen' (of in welke woorden zo'n sujet dat dan ook uitdrukt), dat 'op dees manier ik tenminst krijg respcet.'. Omdat hem op geen enkele andere wijze is geleerd eigenwaarde te hebben dan door zich te laten 'gelden'.

Zijn zoontje gaat precies dezelfde weg op, hoe zeer vader ook uit een soort van afweer gaat zeggen 'nee hoor voor hem alles'. Gelul. Als je alles voor je kind doet ga je desnoods 25 jaar op een accountantskantoor werken. Zoals normale mensen.

Kortom: deze rapper is slachtoffer van een verlaagd iq, onontwikkeld zelfrespect en een naar beschaafde maatstaven vervormde waarneming van wat belangrijk is in het leven, hoe men status en geld en liefde verzamelt en relaties opbouwt met anderen.

Wat wil ik nou zeggen met dit hele verhaal?

Nou dat het kut zielig is maar dat hij gewoon 30 jaar moet krijgen of wat dan ook de maximale straf is en dat hij die mag uitzitten in het prachtige Marokko, met die larf van hem (//edit: nou vooruit: met dat kind van hem. Die kleine kan er ook niks aan doen dat hij zo'n lul van een vader heeft edit//) en die ex (je denkt toch zeker niet dat zo'n sujet nog bij z'n wijf is ) na afpakking van het paspoort, liefst vandaag en nu. Gewoon, zoals Geert Wilders het ons allemaal heeft proberen uit te leggen. Waarvoor die dan weer veroordeeld is op de dag dat de Vries is vermoord. Oh, de ironie. Want juist die de Vries zag Wilders altijd zo graag veroordeeld.

Zo. Bier nu. Morgen voor het eerst in anderhalf jaar weer eens naar Nederland!