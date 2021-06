Zo. Bommetje. Terwijl Pieter Omtzigt zestien weken thuis zit is er een stuk van Pieter Omtzigt over Pieter Omtzigt naar De Limburger gelekt. "Psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord, labiel.” Het zijn zomaar enkele termen die CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt over zichzelf terug las in communicatie tussen CDA-fractiemedewerkers en -leden. Dat schrijft Omtzigt in een vertrouwelijk memo dat is bedoeld voor de commissie Spies die de interne lijsttrekkersverkiezing onderzoekt." Daar zit geen woord Limburgs bij.

En dan gaat het nog even verder: "Omtzigt haalt in het 76 pagina’s tellende vertrouwelijke document, dat in handen is van De Limburger, keihard uit naar zijn eigen partij. Zo citeert hij meerdere partijgenoten die een plek op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen wilden. Zij zouden tijdens hun sollicitatiegesprek expliciet de vraag hebben gekregen of ze Omtzigt steunden. Zeker een van hen, die de vraag met ‘ja’ beantwoordde, kreeg uiteindelijk een lage plek op de lijst."

Nog meer gezelligheid: "Partijgenoten die hem openlijk steunden, kregen vervelende reacties of werden intern genegeerd. In whatsappberichten van CDA’ers wordt Omtzigt uitgemaakt voor ‘klootzak’ en ‘teringhond’. Als bij het programma Op1 posters van Omtzigt in beeld verschijnen, appt iemand: ‘Focking Eikel met die Nazi posters’." 'Voor een land dat we door willen geven' maar dan net een beetje anders geformuleerd, zeg maar.

Bij de Limburger/Tele nog geen reactie van de Omtizgtman, maar dit zou wel eens de opmaat naar een Omtxit kunnen zijn. Kunnen de pionnetjes op het formatieganzebord van Mariëtte Hamer weer allemaal een beurt overslaan.

PS Joe De Limburger, doe es complete pdf'je van 76 pagina's online zetten!

Hee CDA'ers blijf van onze bloksnor af!