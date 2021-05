Gaan op dit moment nogal wat dingen mis in Amsterdam-Noord. Veel ophef, veel onduidelijk. Iets met AK's, een geldwagen, daders gevlucht in een Audi (goh), politie erachteraan, GRIP1, geschoten op de politie - maar alles is onbevestigd. Wel heel veel politie, ambulances, MMT en traumahelikopter in de buurt. LATER MEERRRRR rechtstreeks vanuit de stad van de hoop.

UPDATE 15.01 uur - Eva (van de Dierenpartij dus dan is het waar) zegt dat er in ieder geval NIET op de politie is geschoten.

UPDATE 15.02 uur - Kennelijk ook in Broek in Waterland (aan de andere kant van de A10) geschoten. AT5: "In Broek en Waterland is een auto in brand gevlogen. Mogelijk is de achtervolging daar geëindigd."

UPDATE 15.09 uur - Twee brandende auto's in Broek in Waterland

UPDATE 15.11 uur - Een persoon overleden. Politiewoordvoerder: "De politiewoordvoerder laat weten dat de situatie in Broek in Waterland mogelijk nog niet veilig is."

UPDATE 15.30 uur - Getuige heeft het tegen NH over 'minstens veertig politiewagens'.

UPDATE 15.31 uur - "Volgens een getuige zou het gaan om een overval op een geldtransportwagen van Brink's. De politie kan dat nog niet bevestigen."

UPDATE 15.38 uur - Zware jongens van de DSI ook opgetrommeld, hier bij een van de uitgebrande auto's - ze te zien een Cayenne. Rip Cayenne

UPDATE 15.39 uur - Update van de politie: iedereen opzouten s.v.p.

UPDATE 15.41 uur - Video van een aanhouding HIER. "Het is een zwarte", dixit mevrouw.

UPDATE 15.45 uur - WTF VIDEO in deze tweet. Gasten rennen door een weiland, politie jaagt er kogels achteraan

UPDATE 15.49 uur - Een van de schutters van de Meeuwenlaan HIER op de foto bij AT5

UPDATE 15.54 uur - NH meldt 1 dode, 7 arrestaties en 1 voortvluchtig. Die voortvluchtige is dus mogelijk zwaarbewapend.

UPDATE 15.59 uur - Gruw-el-ijke video hieronder. Vluchter wordt neergeknald (dat zal wel die ene dooie zijn). Rest geeft het op. Beest van een hond grijpt een vluchter bij z'n lurven. Dappere agent solo erachteraan. En in het laatste shot komt het hele korps uit de schuilkelder. WIJ ZIJN NEDERLAND! WIJ ZIJN NEDERLAND.

UPDATE 16.02 uur - Politie: "Zes verdachten aangehouden, waarvan twee gewond. Eén verdachte overleden"

UPDATE 16.26 uur - Gebeurtenissen van even voordat een overvaller wordt neergeknald: knakkers parkeren auto in een tuin en zetten het op het lopen

Man down, hond in de aanval, 1 dappere agent in de achtervolging