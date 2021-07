Deel zoveel uit de nu al legendarische Kopschoppers van Mallorca saga. Wat we tot dusver weten is dat het, zoals geruchten in de comments al gingen, inderdaad gaat om een groep vooral roomblanke kakkerskindjes uit het Gooi, omgeving poepsjiek Bussum en Hilversum. Het zal dan ook niemand verbazen dat tenminste een gedeelte van de verdachten uit rijke Luzac-kindertjes van de betere Sywert-bovenklasse bestaat ("jonge mensen uit gezinnen met een hoge koopkracht", aldus La Ultima Hora). Vandaar ook dat er inmidels "een leger aan advocaten" ("topadvocaten", vrij vertaald) is ingehuurd, voor het gemak meteen ook maar in Spanje zelf. Strategie advocaten tot dusver: 'ontkennen dat je eerder naar huis bent gegaan vanwege gepleegd geweld maar omdat je bang was voor extra coronamaatregelen'. Meer beslist onbevestigde roddels: focus ligt nu op twee hoofdverdachten waarvan er één een niet westerse allochtone voornaam heeft en een groot gedeelte van de groep van 13 zou afgestudeerd of laatste jaar scholierend zijn aan een bekende kakkersenclave-gymnasium/VWO/havo-scholengemeenschap te Gooische Matras. Er zijn veel videobeelden omdat de moord plaatsvond in een drukke uitgaansstraat, maar de ondernemers aldaar gaan dat beslist niet delen al was het maar omdat ze ook in Spanje privacywetten hebben (en online deugbrigades die je zaak kunnen slopen). Uiteraard heeft ook de politie beelden van het geweld zelf, maar zulks komt uitsluitend en alleen in de media als iemand binnen de politie dat ook lekt. De kans dat wij en u De Beelden ooit te zien zullen krijgen is nihil. Volgens Spaanse en Nederlandse media staan Spaanse politieagenten klaar om naar Nederland te vertrekken om in samenwerking met de Hollandse platte pet het geboefte in te rekenen, al lijkt er nog steeds geen Europees arrestatiebevel te zijn.

Wat de uitlevering betreft: daarover is niets zeker en het is beslist géén uitgemaakte zaak. Normaal gesproken geeft Nederland altijd gehoor aan zo'n uitleveringsverzoek, maar er zijn tal van redenen waarom daar van kan worden afgeweken. Zoals: jonge strafbladloze verdachten, batterijen aan dure topadvocaatjes met invloed in media, slachtoffers met de NLse nationaliteit of invloedrijke figuren met diplomatieke danwel juridische contacten in de familie van verdachten. Bovendien, Spanje kan ook zelf besluiten geen uitleveringsverzoek in te dienen. En aan geen verzoek hoef je ook geen gehoor te geven. Erger: het schijnt zo te zijn dat verdachten überhaupt 'terugkeergarantie' hebben dus sowieso in Nederland hun '''straf''' mogen uitzitten vrij rondlopen met enkelband.

Tot zover de dagelijkse roddels, geruchten en feiten als lappen rode vlees voor het roedel bloeddorstige primitieve reptielenbreinen dat niet kan wachten op naming and shaming. Geef ze eens ongelijk. Tot slot, belangrijke boodschap voor alle deugers die vinden dat je het niet over etniciteit mag hebben en niet sensationeel mag berichten over ernstige zaken als deze: eet peop en sterf. Dit is Geenstijl.nl, geen Hanslaroes.nl.