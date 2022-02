Wat een dag mensen. Apple Store dicht. En dan toch helemaal naar 020 afreizen om even kijken hoe dicht de Apple Store is. Kogelgaatjes fotograferen. Aan de deur voelen. Hoofdschudden. Bloemen leggen voor het echte slachtoffer Albert Verlinde. Niet lachen nu, want Albert is het echte slachtoffer. Want van de 70+ gijzelaars zat een dozijn te spioneren voor Yvonne Coldeweijer. In plaats van 112 of RTL Boulevard te bellen "ER LOOPT HIER EEN DIKKE LEIPE MOCRO MET SPRINGSTOF OP Z'N LIJF MET EEN PIPA TE ZWAAIEN - SEND IN THE MARINES" gewoon lekker Alberta Verlinda appen dat die bolle malloot tweehonderd miljoenmiljard btc op een blockchaintje in Barbados wil hebben. Enfin, Hassan van Volkskrantje over de pis... Morgen foto van de gijzelaarnemeraar. Beloofd.

UPDATE: Gijzelnemer Abdel Rahman A. is DOOD.

LOL

Het gaat om 100.000 SLACHTOFFERS

Reconstructie in (volgend jaar The Musical)

omg TIENTALLEN