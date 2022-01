Het platgetreden pad van entertainment, amusement en genegenheid* leidt naar de donkerste plekjes van de dorre Hilversumse ziel. #BOOS moet nog worden uitgezonden maar een paar dagen voor publicatie regent het al hele erkentenissen, halve bekentenissen, voldongen aangiftes, verontwaardigde en vileine verwijten bij, met en over The Voice of Holland (Glamorama-dossier). De boter is niet aan te slepen om de krakende bedveren van het doorgelegen Gooise Matras te vetten. Dat moment is eindelijk daar. Heeft Tim Hofman de juice waar iedereen verlekkerd op zit te wachten of heeft RTL/Talpa de citroen zelf al uitgeknepen? Pak een beschuitje en KIJK HIERRR LINEAIR LIVE.

Instant Update: Politie en OM tegen slachtoffers TVOH: 'Meld je bij ons'

UPDATE Rietbergen: Negentien vrouwen hebben zich gemeld over Rietbergen. Het varieerde van opmerkingen over het formaat van zijn apparaat tot het verzenden van foto's. "Iedereen wist er van, het werd afgedaan als grapje of er werd gezegd dat Rietbergen 'nou eenmaal zo is'."

UPDATE Borsato: Marco betastte meisjes van The Voice Kids. #BOOS heeft verklaringen van onder meer meisjes van (toen) 13 en 14 jaar, die aan billen en heupen zouden zijn bevoeld door Marco. "Iedereen bij The Voice wist van grensoverschrijdend gedrag Borsato. Het was een gentleman's agreement dat er niet over gesproken werd."

UPDATE Ali B.: Eén aangifte is een beschuldiging van verkrachting. Ali zou twee vrouwen hebben aangerand. Hij is een "structurele vreemdganger" (al was dat al langer bekend. Twee slachtoffers vertellen hun verhaal over wat ze met A. Bouali hebben meegemaakt. Eén meisje vertelt hoe ze Ali uit haar huis heeft gezet toen hij - volgens haar uit het niks - vertelde dat hij 'zin had om te neuken'. Een andere ex-kandidate vertelt over seks met Ali in de studio, waar ze eigenlijk geen zin in had: "Hij begon me ineens te zoenen. Hij was zo machtig in vergelijk met mij, ik liet over me heen komen wat er gebeurde. Ik ben verstijfd en hij heeft sex met mij gehad"

Update: Ex-kandidaten in tranen, in shock, nog steeds in vertwijfeling. Slachtoffer: "Heb je dit vaker gedaan met andere meisjes? - Ali B.: "Ja ik heb dit vaker gedaan" "Ben je niet bang dat het uitkomt?" - "Niemand gaat je geloven." Maar voor Linda de Mol is ook allemaal heel erg.

Update: Tweede Kamer leeggestroomd:

Update: Meest schokkende verhalen zijn verteld, maar diverse bronnen vertellen absurde anekdotes over het gedrag van Ali B., die aandringt op seks bij diverse vrouwen. Waaronder een vrouw die met haar been in het gips zat (!) en hij naar een condoom greep met de woorden "Kom op schatje, het duurt maar even." Ander slachtoffer was 'een andere artiest' aan het pijpen (?) toen Ali binnen kwam en ongevraagd zijn vingers bij haar naar binnen stak.

Update reactie Ali Billcosby: "Kwaadsprekerij"

UPDATE REGISSEUR: Vijftien mensen (kandidaten en personeel) hebben zich gemeld over een regisseur van The Voice. Mogelijk betreft het Martijn N., aangezien die al zijn socials heeft verwijderd en door diverse bronnen wordt genoemd.

UPDATE TALPA: In 2019 was er al een onderzoek bij Talpa naar de situatie bij TVOH. In 2019 was er al een onderzoek bij Talpa naar de situatie bij TVOH en het gedrag van Jeroen Rietbergen, de man van Linda de Mol. John de Mol wist er van.

UPDATE JOHN DE MOL: Via Paul Römer zoekt De Mol contact, hij reageerde woensdagavond laat op de uitzending van #BOOS. Hem was "nooit iets bekend" over wat er allemaal bij The Voice of -Kids is gebeurd.

JOHN WILDE JEROEN SLAAN: In 2019 heeft John zijn zwager "alle hoeken van de kamer laten zien", aldus John, en volgens De Mol (die aan Rietbergen refereert als 'werknemer', niet als zwager) ging het toen maar over 1 melding van 1 vrouw.

John zegt toch 'zwager', maar ook: goeie bandleider, niks met onze familiebanden te maken dat mensen zich niet durfden uitspreken. En: "Jeroen heeft geen machtspositie."

John de Mol: "Ja, wat moet ik zeggen. Mea culpa hè."

John over Marco: "Kan met niet voorstellen dat Marco aan kinderen zou zitten." Tim: "Liegen die kinderen dan?" John: "Ja, dat weet ik niet, dat zal moeten blijken."

En: "Bij The Voice Kids is er dubbele beveiliging. Daar kan het bijna niet gebeuren. Buiten de studio wellicht. Bij andere gelegenheden. Er is al jarenlang een Voice Barbecue."

Samenvatting: Als je John de Mol hoort, snap je *precies* hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren bij TVOH.