Wat blijkbaar wél aan de vrouwen ligt, is dat ze niet goed luisteren. Goed, BOOS heeft de boel aardig geframed met het laatste shot; "het ligt niet aan de vrouwen, zo duidelijk?".

John de Mol heeft dat namelijk ook niet één keer beweerd. Hij heeft niet één keer gezegd iets in de trant van; "die vrouwen staan zo geul te dansen in hun te korte rokjes, wat verwachten ze dan?"

Wat hij wel doet, is een zeer terechte vraag stellen: "Hoe kan het dat, als een vrouw dit overkomt, zij zich dan toch niet aan de bek trekt, terwijl daar wel alle middelen voor zijn". En dat niet alleen bij zijn bedrijf, maatschappij breed. En voor de goed verstaander, dat het vreselijk is, dat hoeft niet benoemd te worden, dat staat vast.

Ik denk dat hij het antwoord vreest. Namelijk dat de vrouwen wél aan de bel hebben getrokken, dat ze wel hun verhaal hebben gedaan en dat zij géén luisterend oor vonden. Blijkens opmerkingen zoals: "Jeroen is nou eenmaal zo".

Dus diezelfde vrouwen bij Talpa hebben een dikke laag boter op hun hoofd omdat die kandidaat begeleiding ALLEMAAL! vrouw zijn.

Dus ligt het aan de vrouwelijke slachtoffers? Nee, me dunkt.

Ligt het aan de vrouwelijke medewerkers die het allemaal lieten gebeuren? Dikke kans dat het antwoord hierop JA is. Een realisatie waar John de Mol nog niet van doordrongen was en is.