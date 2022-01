Als Ali dit of Marco zo. We horen het t.z.t. allemaal wel. Gaat de rechter iets over zeggen. Kan ook nog dat poephoofd Mol mensen met flappen stil weet te houden. Van die Boos heb ik geen hoge pet op trouwens maar we gaan het zien.

Stel dat het een “succes” wordt dan gaat Nederland de komende jaren nog veel meer Boos krijgen met alle gevolgen voor de vaderlandse psyche van dien.

De vraag die mij de laatste dagen nog het meeste bezighoudt is of De Mol nu Debet is aan het succes van Rutte of andersom. Het de huiskamers vol prakken met utter bull shit is een kwaliteit van beide heren. Zijn dat nou twee autonome ontwikkelingen of wat? En veroorzaken zij nu de toestand van het land of is het eerder omgekeerd?

En dan nog dit: Heel lang geleden las ik eens dat die Linda een fotografisch geheugen heeft maar of dat nu van pas komt?