Hallo boomers en andere mensen die alleen maar lineaire televisie kijken! U bent voor de eerste keer in uw leven op 'het internet' omdat u op zoek bent naar de uitzending van BOOS... en plots bent u hier. Een uitleg: het internet is een verzameling kattenplaatjes, porno en valstrikken van Russische hackers. U bevindt zich nu op een zogeheten website en wel op de website van GeenStijl. Een website is een verzameling pagina's met onzin, zoals tekst, plaatjes of video's. GeenStijl is te bereiken door in het balkje bovenaan in te tikken: wee wee wee punt geenstijl punt en el. GeenStijl is een gelukkige plek voor iedereen, groot en klein, dun en dik, blank of zwart: het kan ons allemaal niets schelen. En het is alleen op internet te zien, ongelooflijk! Maar GeenStijl, waarom is GeenStijl dan niet een krant of iets anders op papier? Omdat dat voor losers is natuurlijk!

De baas is de heer P. Stift. Zo ongeveer ieder uur, of maar net wanneer P. Stift er zin in heeft, verschijnt er een nieuw bericht van een zogeheten 'tikgeit' op GeenStijl. Dat bericht noemen we dan een topic. Onder dat topic kunnen reaguurders, het liefst anoniem anders is er ook geen zak aan, 'reaguren' op het topic. De kleuterjuf van de reaguurders heet GU. GeenStijl heeft ook een Facebookpagina (een soort buurvrouwenhonk annex felicitatiemuur voor mensen van vroeger, het is heel belangrijk is voor shagrokers met namen als Sandra en Gerda) en een Instagrampagina (dat is een plek waar zogenaamd supergelukkige Amsterdamse vrouwen van een jaar of 37 doen alsof ze een heel leuk leven hebben terwijl ze de hele dag onzeker en ongelukkig zijn omdat anderen zo te zien een veel leuker leven hebben).

Zo rond 16.00 uur verschijnt op GeenStijl het topic over de uitzending van BOOS. En dan komt u, hopelijk, precies te weten wie wie heeft misbruikt in The Voice of Holland!